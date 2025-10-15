Movilidad
Nueva incidencia en la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid: los trenes registran retrasos por una avería
Todos los trenes que circulan entre capital hispalense y Córdoba están parados, a la espera de que los operarios de Adif resuelvan la avería
Los trenes de alta velocidad que circulan entre Sevilla y Córdoba están registrando retrasos, durante la noche de este miércoles, a causa de una avería en el sistema de señalización. Adif ha informado, a través de sus redes sociales, de esta nueva incidencia en la línea que une Andalucía con Madrid.
Según ha detallado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, se trata de una incidencia que afecta a los sistemas de señalización entre Hornachuelos y Majarabique. Esta situación ha provocado que los trenes que estaban en circulación entre ambas provincias quedasen parados mientras los operarios de Adif solventan esta situación "lo antes posible".
Los pasajeros han sido informados de la incidencia, aunque no saben con certeza cuándo podrán retomar el viaje, mientras que permanecen dentro de los trenes con la incertidumbre de si tendrán que pasar toda la noche en los vagones. Una vez más, la línea de alta velocidad que une Andalucía con la capital de España vuelve a ser protagonista de retrasos en la circulación de los trenes.
