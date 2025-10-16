Victoria Flores

Ángeles Férriz

De pequeña, el abuelo de Ángeles Férriz (La Carolina, 1978) decía que su nieta era una "abogadilla de pobres". La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía es uno de los rostros más reconocidos en el socialismo andaluz, pero aún hoy vive en su pueblo natal. El afán de esta abogada, que forma parte del Colegio de Abogados de Jaén aunque no haya ejercido, "de que todo el mundo pudiera vivir un poquito mejor", la llevaron a la Cámara autonómica, donde confronta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, con los problemas del Servicio Andaluz de Salud. Estos días ha sido uno de los perfiles más contudentes (y reclamados por los medios nacionales) contra la gestión sanitaria.