Sorteos
Un cupón de la ONCE muy repartido deja más de 600.000 euros en tres provincias de Andalucía
En total se han vendido 18 cupones premiados con 35.00 euros cada uno
El sorteo de la ONCE de este miércoles, 15 de octubre, dedicado al Día Internacional de las Mujeres Rurales, ha repartido 630.000 euros en premios mayores entre las localidades de Alhaurín el Grande (Málaga), El Rubio (Sevilla) y Villanueva de la Reina (Jaén).
La localidad más afortunada resultó Alhaurín el Grande, con 280.000 euros, donde la cuponera Mercedes López vendió ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno a las puertas de un bar de la localidad malagueña.
En El Rubio, en la comarca de Estepa, José Marín vendió cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el centro de la localidad sevillana. El mismo premio repartió José Carrillo en el municipio de Villanueva de la Reina, en la comarca de la campiña jiennense, con 175.000 euros en premios gracias a otros cinco cupones agraciados con 35.000 euros.
En total la ONCE ha repartido 630.000 euros entre las tres provincias andaluzas en un sorteo que ha querido poner en valor la aportación económica, social y cultural que desarrollan las mujeres en áreas rurales y su decisiva contribución a la seguridad alimentaria, al bienestar y a construir sociedades mejores. El resto de los premios de este sorteo se han repartido entre Canarias, Cataluña y País Vasco.
