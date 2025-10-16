Férriz, el látigo del Gobierno andaluz en la crisis sanitaria, que lleva en política "desde el colegio"

De pequeña, el abuelo de Ángeles Férriz (La Carolina, 1978) decía que su nieta era una "abogadilla de pobres". La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía es uno de los rostros más reconocidos en el socialismo andaluz, pero aún hoy vive en su pueblo natal. El afán de esta abogada, que forma parte del Colegio de Abogados de Jaén aunque no haya ejercido, "de que todo el mundo pudiera vivir un poquito mejor", la llevaron a la Cámara autonómica, donde confronta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, con los problemas del Servicio Andaluz de Salud. Estos días ha sido uno de los perfiles más contudentes (y reclamados por los medios nacionales) contra la gestión sanitaria.

Férriz es una de las voces más enérgicas del grupo socialista en Andalucía. Durante el liderazgo de Juan Espadas era la protavoz del grupo y desde la llegada de la vicepresidenta del Gobierno a la cúpula del PSOE-A es la portavoz adjunta. La socialista es la tercera entrevistada de En el patio del Parlamento, una serie de El Correo de Andalucía para conocer quién es quién antes de que lleguen las elecciones a final de curso.

"Desde el colegio, desde el instituto, ya estaba metida en los consejos escolares y luego en la Universidad de Sevilla, estaba en la representación estudiantil", recuerda para puntualizar que comenzó a militar en el PSOE con solo 18 años. En La Carolina, "gobernaba un cacique, un alcalde que había sido alcalde franquista". Fue un motivo de peso para dar un paso al frente y luchar por la alcaldía. Con solo 29 años se convirtió en la regidora de su municipio.

Estudios con beca y vivienda social

Férriz no conoce la vida sin la política: "Siempre entendí que había dos maneras de estar en el mundo, una es sentado en un sofá viéndolo y otra es participando y cambiándolo". Eso sí puntualiza que esto se debe a su historia. Estudiante "siempre con beca", Férriz reconoce que en su familia "no había grandes posibilidades económicas".

Para Férriz, la grandeza del Parlamento es que puede dar cabida a todos los perfiles de la sociedad. Ella, cuenta a este periódico, es hija de madre soltera y vivía junto a sus hermanas en una vivienda social. "Por eso me afano todos los días en que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades", explica con absoluto convencimiento.

Es habitual encontrarla en el Parlamento con su amiga María Márquez, portavoz del grupo y vicesecretaria general del PSOE-A. Juntas suelen escenificar unidad en el Hospital de las Cinco Llagas con el resto del núcleo duro de esta nueva etapa que lidera, desde Madrid, María Jesús Montero. Su voz se escucha con fuerza en la Junta de Portavoces, donde acostumbra a confrontar las decisiones del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

Estos días Férriz ha cobrado especial protagonismo tras la crisis por los retrasos en los cribados del cáncer de mama. Sus argumentos se han multiplicado en numerosas intervenciones en medios nacionales y ha repetido también en el Parlamento las críticas contra la gestión del Gobierno autonómico. "Hemos denunciado básicamente a una consejera con una falta de empatía total. Vamos, parecía Frozen, una inhumanidad, un témpano de hielo", compara con sorna.

Férriz centra su oposición en la salud

Sus diferencias con el PP en materia sanitaria le llevan a mantener algunos de los enfrentamientos más tensos en el pleno y no son pocas las veces que se ha llevado las riñas del presidente del Parlamento. "El problema lo tenemos con el partido que tiene mayoría absoluta, que empezó diciendo que esta era la legislatura del diálogo, pero ha sido un monólogo", lamenta. Para esta diputada, que se estrenó como diputada autonómica en estos pasillos hace 10 años (con el último gobierno socialista) opina que este es "uno de los peores" mandatos en los que ha estado.

La sanidad y la defensa del modelo público son su caballo de batalla. "Las iniciativas de sanidad tienen una piel especial, porque estamos hablando de la salud y la vida... Y más en estos días", asegura. Para Férriz, "lo grande de la sanidad pública es que independientemente del dinero que tengas, si te pones malo, el mismo médico atiende al que tiene más dinero y al que tiene menos".

Aunque una importante parte de su tiempo ocurre entre las paredes del Parlamento y las sedes de su partido en agrupaciones de toda la comunidad, a Férriz le gusta más que pisar moqueta, "estar con los pies pegados al suelo". "Nosotros estamos aquí preocupados por ver si sale la PNL y la gente está preocupada por si le han subido el comedor escolar, si tiene que pedir un préstamo para que su hijo estudie en una FP privada porque no tiene plaza en la pública o si tengo un hijo con autismo y no tengo quien lo atienda en el colegio", asegura.

"Hay que buscar los huecos entre estas cosas, yo tengo un niño pequeño, tengo que buscar el hueco obligatoriamente, tengo que ocuparme de mi hijo y de mi pareja", insiste. En los últimos plenos, de hecho, su familia ha cobrado protagonismo en sus intervenciones. A la ya cesada consejera de Salud, Rocío Hernández le afeó los retrasos y las listas de espera con casos como el de su hijo o el suyo propio. "Tarda 12 días en verme mi médico de cabecera", ha denunciado en el Parlamento.