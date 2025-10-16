Un frente frío traerá un cambio de tiempo en Andalucía este fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves y viernes en Andalucía cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables en el litoral mediterráneo, y en las sierras por la tarde donde ocasionalmente pueden ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios o en ascenso, con máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral.

Mañana se prevén cielos nubosos o muy nubosos, sin descartar chubascos ocasionales en la mitad oriental y litoral mediterráneo, temperaturas mínimas en descenso, máximas sin cambios, localmente en descenso en el interior oriental y vientos moderados de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz, con intervalos fuertes en el Estrecho y en el resto, vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.

La situación meteorológica será estable, aunque continuarán registrándose precipitaciones más débiles en el norte, este y Baleares, y el sábado la entrada de un frente desde el oeste dejará lluvias débiles en puntos de Galicia, el área cantábrica y litoral catalán.

Esta situación de estabilidad, tras el paso de la dana Alice que dejó lluvias torrenciales en el área mediterránea y Baleares, irá acompañada de un ligero descenso de temperaturas, aunque serán más altas de lo normal en el oeste de la península y en torno a los valores normales para esta época del año en el resto del territorio, ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Según Del Campo, el jueves y el viernes serán de nuevo jornadas con tiempo estable, si bien habrá probabilidad de chubascos en el área mediterránea peninsular, Baleares y en zonas de montaña del interior peninsular, donde localmente podrán ser fuertes, sobre todo en puntos montañosos del centro, este y sur.

En el oeste de la península, las temperaturas serán ligeramente más bajas, pero con ambiente cálido para la época del año en toda esa área, donde se superarán los 30 °C un día más en ciudades como Badajoz, Córdoba o Sevilla y se rondarán los 30 °C en el sur de Galicia.

En el centro peninsular, Madrid rozará los 25 °C y Salamanca o Zamora los 27 °C.

Fin de semana

El sábado continuará la estabilidad, aunque a lo largo de la jornada la llegada de un frente hacia el noroeste de la península dejará lluvias débiles en general en puntos de Galicia, sin descartarse que se desplacen a puntos de Asturias y de la cordillera cantábrica y en la costa catalana. En Sevilla las temperaturas mínimas bajarán cinco grados, mientras las máximas se mantendrán estables en los 30ºC.

El sábado las temperaturas seguirán en general sin grandes cambios, pero subirán notablemente en el Cantábrico por la llegada hasta esa zona de vientos de componente sur. En Bilbao rondarán los 30 °C, al igual que en Badajoz, Ourense o Sevilla. Las nocturnas serán más altas y las diurnas más bajas, fruto en ambos casos de la mayor nubosidad en el oeste peninsular.

El domingo hay un aumento de la incertidumbre en el pronóstico, según Del Campo, pero es probable que el frente que llegaba el día anterior al noroeste de la península avance hacia el interior, y deje lluvias sobre todo en Galicia y en las comunidades cantábricas, sin descartar que se extiendan a otras zonas del noroeste.