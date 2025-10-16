El Ministerio recibe con dureza la elección de Sanz como consejero de Sanidad: "Es un desprecio al sistema sanitario"

La designación de Antonio Sanz como consejero de Sanidad tiene un marcado carácter político. Es una persona de la máxima confianza del presidente, Juanma Moreno, con amplía trayectoria en la gestión pero sin experiencia alguna en el ámbito sanitario como sí tenían sus predecesores en el cargo (Jesús Aguirre, Catalina García y Rocío Hernández). Este hecho ha provocado las críticas de la oposición y de sindicatos andaluces, a las que se ha sumado el Gobierno central.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tachado de "desprecio" el nombramiento de una persona que "nunca ha tenido contacto con el sistema sanitario". "Es muy complicado entender el funcionamiento del sistema sanitario y debe ser dirigido por personas formadas dentro del mismo para poder comprender la importancia que de los cribados, la prevención y las condiciones laborales de los profesionales, que son competencia de las comunidades autónomas", apuntó la ministra.

Desde este departamento se ha reclamado ya al Gobierno andaluz que remita todos los datos de los expedientes de mujeres que han podido sufrir fallos en el sistema de detección precoz del cáncer de mama, así como todos los indicadores que reflejen el funcionamiento del cribado durante los últimos años en la comunidad autónoma. Sin embargo, hasta el momento, no ha recibido contestación.

"El problema de Andalucía, del señor Moreno Bonilla, es un problema estructural. El tema de los cribados del cáncer de mama es la punta del iceberg de un sistema que ha hecho aguas por falta de financiación, por falta de cuidado, por privatización y porque ha seguido el modelo del Partido Popular", ha recalcado la ministra.

La Junta asume el "desgaste"

Mientras tanto, la Junta de Andalucía trata de marcar un "punto de inflexión" tras el nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Sanidad no sólo en el funcionamiento del cribado de cáncer sino también en el funcionamiento de todo el sistema sanitario andaluz con retos como frenar la fuga de profesionales por las condiciones económicas o reducir las listas de espera.

"Ante la crisis más importante de esta legislatura, ha asumido ese desgaste en primera persona y ha dado la cara", admitió el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, Ramón Fernández-Pacheco: "Había dos opciones. Se podía haber escondido, ido de viaje al extranjero o intentar que los andaluces se pusieran a hablar de otro tema, o ponerse al frente de la crisis y e intentar atajarla en quince días. Y eso conlleva un desgaste".