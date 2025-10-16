Moreno trata de sumar a todos los gerentes de hospitales a su plan de choque para los cribados de cáncer

Primera jornada de la nueva etapa de la Consejería de Sanidad de Andalucía tras la mayor crisis experimentada por Juanma Moreno desde su llegada a San Telmo. El presidente andaluz y su nuevo consejero del área, Antonio Sanz, han citado a los gerentes de todos los hospitales andaluces y directores de los distritos sanitarios para desarrollar los planes de choque anunciados para los cribados de cáncer de mama, cuello de útero y colon con un presupuesto de 100 millones.

"Seguimos trabajando y avanzando en las soluciones con un refuerzo de la coordinación. A nada vamos a dedicar más esfuerzo que a la salud", ha señalado el presidente en su cuenta en la red social X describiendo su primera gran reunión con los gerentes de los hospitales tras las denuncias difundidas inicialmente a través de la Cadena SER y posteriormente por parte de AMAMA por fallos en el cribado de cáncer de mama. Tras anunciar una auditoría completa de todos los sistemas de detección precoz, las medidas se ampliaron al cáncer de cuello de útero y de colon.

En una primera reacción, la Junta de Andalucía situó los problemas en un 90% en el Hospital Virgen del Rocío y en un protocolo que se aplicaba en toda Andalucía desde hace más de una década. Sin embargo, de forma progresiva el diagnóstico de posibles errores y atascos se ha ampliado. De ahí que tras varios días de trabajo con el hospital sevillano la reunión de este jueves se haya mantenido con todos los centros sanitarios de Andalucía.

Esta reunión fue anunciada por el presidente andaluz durante el acto de toma de posesión de Antonio Sanz como consejero de Sanidad el pasado miércoles. "Empezamos a caminar para corregir los errores y para avanzar sobre los aciertos", subrayó Moreno.