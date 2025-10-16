Moreno trata de sumar a todos los gerentes de hospitales a su plan de choque para los cribados de cáncer
El presidente y el consejero Antonio Sanz inician la nueva etapa de la sanidad andaluza con una reunión interna para avanzar en los retos de desatascar los cribados y reducir las listas de espera
Primera jornada de la nueva etapa de la Consejería de Sanidad de Andalucía tras la mayor crisis experimentada por Juanma Moreno desde su llegada a San Telmo. El presidente andaluz y su nuevo consejero del área, Antonio Sanz, han citado a los gerentes de todos los hospitales andaluces y directores de los distritos sanitarios para desarrollar los planes de choque anunciados para los cribados de cáncer de mama, cuello de útero y colon con un presupuesto de 100 millones.
"Seguimos trabajando y avanzando en las soluciones con un refuerzo de la coordinación. A nada vamos a dedicar más esfuerzo que a la salud", ha señalado el presidente en su cuenta en la red social X describiendo su primera gran reunión con los gerentes de los hospitales tras las denuncias difundidas inicialmente a través de la Cadena SER y posteriormente por parte de AMAMA por fallos en el cribado de cáncer de mama. Tras anunciar una auditoría completa de todos los sistemas de detección precoz, las medidas se ampliaron al cáncer de cuello de útero y de colon.
En una primera reacción, la Junta de Andalucía situó los problemas en un 90% en el Hospital Virgen del Rocío y en un protocolo que se aplicaba en toda Andalucía desde hace más de una década. Sin embargo, de forma progresiva el diagnóstico de posibles errores y atascos se ha ampliado. De ahí que tras varios días de trabajo con el hospital sevillano la reunión de este jueves se haya mantenido con todos los centros sanitarios de Andalucía.
Esta reunión fue anunciada por el presidente andaluz durante el acto de toma de posesión de Antonio Sanz como consejero de Sanidad el pasado miércoles. "Empezamos a caminar para corregir los errores y para avanzar sobre los aciertos", subrayó Moreno.
- Andalucía se prepara para el cambio: lluvias y temperaturas de hasta 31 grados
- Así serán los servicios mínimos en Andalucía durante la huelga general del 15 de octubre
- Retenciones por accidentes en la A-49 y la AP-4 en dirección a Sevilla en el regreso del puente del Pilar
- Jabugo celebra este sábado sus tradicionales Candelas, la gran cita otoñal de la Sierra de Huelva
- El coste electoral de los fallos del cribado del cáncer de mama: 'Es un daño estructural
- Los médicos andaluces proponen que el SAS pague mamografías a 100 euros en su plan de choque para paliar la falta de radiólogos
- PSOE y Por Andalucía piden en el Parlamento vetar que Moreno se pinte de negro para ir de Baltasar en Sevilla
- Antonio, afectado por fallos del cribado del cáncer de colon en Andalucía: 'Esperé cuatro años los resultados