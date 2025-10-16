Los tres retos de Sanz en Sanidad: 108 días para operarse, fallos en los cribados y 53 médicos menos cada mes

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha asumido la Consejería de Salud y Consumo -ahora Sanidad- y con ella una ristra de retos que deberá abordar antes de las elecciones autonómicas de 2026. Los problemas en la sanidad pública se han consolidado: el sistema sanitario público andaluz pierde 53 médicos al mes; las listas de espera para operarse o para un especialista se sitúan en torno a los cuatro meses y se han detectado 2.000 casos de posibles fallos de comunicación en el cribado de cáncer de mama.

Faltan sanitarios en los hospitales, todavía hay mamografías o colonoscopias pendientes de resultados desde hace meses, los planes de choque se tambalean y la tensión política y social aumenta. En este escenario, el presidente andaluz, Juanma Moreno, los sindicatos y los colegios profesionales coinciden en la principal medida para encauzar la crisis: el diálogo.

Los retos en el cribado de cáncer

En una semana, el escándalo del cribado del cáncer ha forzado el anuncio de dos planes de choque que suman una inversión de 101 millones de euros. Doce millones para el de cáncer de mama y 89 para el de cáncer de colon y cérvix. Los pasos a seguir son claros: la contratación de profesionales, el aumento del 10% en el precio de las endoscopias digestivas, un incremento de los pagos que se realizan por realizar horas extra, una mejor comunicación con el paciente y un nuevo plan de digitalización.

El reto ahora es poner en marcha estos planes. En primer lugar, la Consejería de Sanidad aún está realizando llamadas a mujeres que se hayan podido ver afectadas por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama. En un principio, la cifra se limitó a 2.000 casos, el 90% de ellos en el Hospital Virgen del Rocío. Pero el propio consejero Antonio Sanz admitió este miércoles que aún se está contactando con mujeres por lo que la cifra definitiva de afectadas aún no está cerrada. Tampoco hay, de momento, una explicación clara de cuál ha sido el origen de los fallos, más allá de que se hayan admitido errores de comunicación y falta de personal.

En segundo lugar, las dificultades para realizar las más de 700 contrataciones que se pretenden alcanzar. De momento, en la primera fase, correspondiente al cáncer de mama, no se han encontrado apenas radiólogos ni profesionales técnicos y administrativos dispuestos a acceder a las 115 plazas que se han anunciado. "La contratación ha empezado, pero ha pasado sólo una semana pasada. Ni todos van a estar de manera inmediata. Ojalá podamos cumplir el objetivo de los más de 700 profesionales", apuntó el consejero quien asumió la complejidad del plan de contratos aunque eludió dar una cifra de cuántas personas se han logrado ya incorporar.

La realidad, por ejemplo, es que no hay radiólogos en las bolsas de empleo. Según fuentes sindicales, de las cinco plazas que ha abierto el Virgen del Rocío solo se ha podido cubrir media plaza con una radióloga que venía de la privada. "Médicos van a faltar y eso está claro. Nadie se cree que van a contratar tantos médicos", alerta el presidente del CACM, Alfonso Carmona.

Por el momento, la propia Junta asume que "va a ser muy difícil" cumplir con la cifra de contratación. A preguntas de este medio, el propio Sanz se negó en repetidas ocasiones a cuantificar las contrataciones que se han llevado a cabo estos días en el Virgen del Rocío. "Vamos a hacer un esfuerzo global. Pensamos en los hospitales y en la atención primaria. No sólo en los médicos, también en los administrativos, en los técnicos especialistas y en los tecnólogos", anunció.

En tercer lugar, las reestructuraciones necesarias. Todavía se están barajando ceses que estén directamente implicados en la gestión del cribado y que él mismo deberá anunciar en las próximas semanas. "Vendrán, si tienen que venir cambios, y adaptaciones pero no asumo esta responsabilidad para volcarme en los cambios. Me vuelco en resolver problemas. Si eso conlleva adaptaciones las habrá pero se hará no lo esperen con inmediatez", apuntó el consejero.

Fuga de profesionales

"La atención sanitaria tiene que resolverse con profesionales y con nuevas tecnologías", dijo Sanz durante el Consejo de Gobierno. El grueso de los desafíos que afronta la sanidad pública andaluza en los últimos años tiene un problema de origen: la falta de médicos. Lo asume la Junta de Andalucía, lo reconoce el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y lo denuncian los sindicatos.

¿Por qué faltan profesionales? Según el presidente del CACM, la respuesta está en las jubilaciones y en las "pésimas" condiciones laborales con las que tienen que convivir los médicos y ese es otro reto al que deberá hacer frente Sanz. "En países como Irlanda, Inglaterra o Alemania los médicos cobran muchísimo más que aquí. En Andalucía cobran poco y además se pasan 72 horas seguidas trabajando y eso no puede ser", comenta el presidente. Como consecuencia, la fuga del talento sanitario deja a Andalucía huérfana de médicos en muchas áreas, incluso en uno de los hospitales referentes en Andalucía, como es el Virgen del Rocío.

Este miércoles, Sanz ha lanzado la promesa de "favorecer" las condiciones para hacer "un sistema más atractivo y con mayor más capacidad para mejorar las condiciones de los actuales profesionales". "Va a haber un cambio de tarifas e incrementos, incentivos, y múltiples fórmulas en las que seguiremos avanzando", ha destacado. En los últimos dos años, Andalucía ha perdido más de mil médicos, o lo que es lo mismo: unos 53 facultativos al mes.

Las listas de espera

A día de hoy, los andaluces esperan 108 días de media para someterse a una intervención quirúrgica y 127 para acudir a su primera consulta con el especialista. Estos resultados sitúan a la autonomía entre las más afectadas a nivel nacional por la congestión de las listas de espera. A principios de año se anunció el Plan de las 72 horas: el tiempo máximo para que el SAS le diera cita a un ciudadano con su médico de cabecera. En lo que va de año, la lista para operarse se ha reducido en 42 días y la primera consulta con un especialista en 23 días.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, se desconoce el retraso acumulado y este se postula a convertirse en uno de los grandes retos en los próximos meses después de la crisis del cribado de cáncer. "El sistema es muy opaco. No sabemos cuántas personas hay afectadas por muchas enfermedades y la Junta no da ninguna explicación", apuntan desde el SMA. Por su parte, Sanz sostiene que "no van a publicar la lista hasta que el Ministerio de Sanidad no haga un criterio de homogeneización de todas las listas".

Siguen en el aire los conciertos público-privados

El Servicio Andaluz de Salud licitó en 2023 un contrato con clínicas privadas para intervenciones quirúrgicas valorado en 533 millones de euros. El objetivo es que durante los próximos cuatro años se externalicen operaciones a clínicas privadas para reducir la lista de espera. Sin embargo, a pesar de los contratos ya estaban adjudicados, en mayo de este año el Tribunal Andaluz de Recursos Contractuales lo frenó. Aunque se consiguió desbloquear, la Junta ha llegado al mes de octubre sin firmar los nuevos conciertos diseñados para complementar los servicios que se prestan en centros públicos.

Algo similar ocurre con el concierto para disminuir los retrasos en las pruebas diagnósticas. Basándose en el modelo para las operaciones en los quirófanos, la consejería calcó el modelo de macroconcierto con un presupuesto de más de 200 millones, pero el proceso quedó suspendido este verano por un problema informático que no garantizaba la confidencialidad de los datos ni la transparencia del proceso. Ahora el SAS busca fórmulas para volver a ponerlo en marcha.

De momento, todos los planes de choque que se han anunciado por el cribado del cáncer se centran en reforzar el sistema público sin que se haya incorporado nuevos conciertos con clínicas privadas.