Andalucía retira 11.131 viviendas turísticas ilegales y pone en marcha una unidad policial específica

La Junta de Andalucía ha cancelado 11.131 inscripciones en el registro de viviendas turísticas de la comunidad autónoma hasta septiembre de 2025. El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha defendido en el Parlamento andaluz la gestión de su departamento y ha subrayado la puesta en marcha de "medidas reales, operativas y con resultados concretos", como la puesta en marcha de una unidad policial específica.

El registro andaluz de viviendas turísticas funciona desde el año 2015 y muestra que hay alrededor de 150.000 viviendas de tipo turístico con los permisos en regla para poder recibir visitantes. Sin embargo, desde la entrada en vigor del decreto de vivienda turística en febrero de 2024 ha hecho que las cifras se vean reducidas. Además, ahora han reforzado el canal de notificaciones ágiles para simplificar los procesos.

A las medidas de control establecidas por la Junta de Andalucía se suman también las marcadas por cada uno de los ayuntamientos, lo que afectará también al registro de las viviendas. Según Bernal, desde el Gobierno autonómico han buscado "que sean los ayuntamientos quienes decidan lo que quieren que sea su ciudad". Así, impiden la inscripción automática de pisos en aquellos municipios que cuentan con limitación urbanística: todas aquellas viviendas que hayan sido consideradas ilegales por los consistorios no podrán inscribirse de forma automática en el registro con una declaración responsable, como ocurre en el proceso normal.

Criticas del Ministerio

Aunque Bernal ha mostrado su orgullo por la gestión de su cartera en esta materia, la ministra de Fomento y Ordenación del Territorio, Isabel Rodríguez, ha acusado este jueves a la Junta de "mirar hacia otro lado". En palabras de la dirigente socialista, que ha participado en un encuentro de Radio Sevilla, Sevilla, Málaga y Marbella son las ciudades españolas "con más pisos turísticos ilegales". Así, ha recordado que, frene a las cifras de la Junta, el Ministerio ha rechazado 17.000 en la comunidad autónoma.

"A algunos les molesta que en Andalucía estemos trabajando de verdad", ha recriminado el consejero en sede parlamentaria. Bernal, que ha rechazado que las viviendas turísticas tengan "la culpa del precio del alquiler", ha recordado que el turismo es una e las "principales industrias de nuestra tierra" y que desde su equipo rechazan "demonizar a los propietarios de vivienda o empresarios". "Aquella vivienda con número de inscripción en el registro es una vivienda legal", ha sentenciado.

Pese a la rechazo de la Junta a la normativa estatal, el Gobierno andaluz ha decidido establecer nuevas medidas para frenar el aumento de este tipo de alojamientos turísticos. La Consejería se ha sentado con las distintas plataformas digitales que ofertan este tipo de viviendas para trabajar con ellas en la creación de "ofertas regladas". De esta forma, Turismo espera que desaparezca parte de la oferta digital: "Las plataformas están retirando aquellas viviendas que nosotros estamos retirando en nuestro registro turístico".

"Hemos firmado con la Consejería de Presidencia el convenio para poner en marcha el grupo Titán de la Policía Nacional", ha recordado el consejero. Esta unidad de la policía autonómica intensificará la inspección y lucha contra actividades ilegales en las viviendas de tipo turístico. El objetivo es detectar aquellos alojamientos que no están registrados en la base de datos de la Junta. Además, realizarán búsquedas en internet para localizar ofertas de alojamientos y servicios turísticos clandestinos.