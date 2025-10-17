Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un incendio en un paraje de Niebla provoca cinco kilómetros de retenciones en la A-49

Los atascos van desde el kilómetro 64,5, en Niebla, al kilómetro 60 en Bonares, sentido Sevilla

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva.

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. / CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

El Correo

El Correo

Sevilla

Un incendio originado este viernes en el paraje Arroyo de Niebla, junto a la A-49, está provocando casi kilómetros de retenciones y circulación lenta en dicha vía. Los bomberos tanto del Consorcio Provincial como del Infoca están en la zona actuando para las labores de extinción, aunque el mismo ya se encuentra controlado.

Según han indicado tanto el Consorcio de Bomberos como el Infoca a Europa Press, el incendio se ha originado a las 14:27 horas de este viernes en el paraje Arroyo de Niebla y se trata de vegetación de ribera. No obstante, el fuego se encuentra muy próximo al arcén de la A-49, concretamente en el kilómetro 60, por lo que está provocando complicaciones en el tráfico.

Por parte del Infoca se ha trasladado un grupo forestal y un camión autobomba. Por su parte, el Consorcio de Bomberos ha enviado tres vehículos y cuatro bomberos del parque de San Juan del Puerto y dos camiones y tres bomberos del parque de Valverde del Camino.

Por otro lado, la DGT informa de que existe retención y congestión por circulación lenta desde el kilómetro 64,5, en Niebla, al kilómetro 60 en Bonares, sentido Sevilla.

