Sucesos
Un incendio en un paraje de Niebla provoca cinco kilómetros de retenciones en la A-49
Los atascos van desde el kilómetro 64,5, en Niebla, al kilómetro 60 en Bonares, sentido Sevilla
Un incendio originado este viernes en el paraje Arroyo de Niebla, junto a la A-49, está provocando casi kilómetros de retenciones y circulación lenta en dicha vía. Los bomberos tanto del Consorcio Provincial como del Infoca están en la zona actuando para las labores de extinción, aunque el mismo ya se encuentra controlado.
Según han indicado tanto el Consorcio de Bomberos como el Infoca a Europa Press, el incendio se ha originado a las 14:27 horas de este viernes en el paraje Arroyo de Niebla y se trata de vegetación de ribera. No obstante, el fuego se encuentra muy próximo al arcén de la A-49, concretamente en el kilómetro 60, por lo que está provocando complicaciones en el tráfico.
Por parte del Infoca se ha trasladado un grupo forestal y un camión autobomba. Por su parte, el Consorcio de Bomberos ha enviado tres vehículos y cuatro bomberos del parque de San Juan del Puerto y dos camiones y tres bomberos del parque de Valverde del Camino.
Por otro lado, la DGT informa de que existe retención y congestión por circulación lenta desde el kilómetro 64,5, en Niebla, al kilómetro 60 en Bonares, sentido Sevilla.
- Andalucía se prepara para el cambio: lluvias y temperaturas de hasta 31 grados
- Así serán los servicios mínimos en Andalucía durante la huelga general del 15 de octubre
- Retenciones por accidentes en la A-49 y la AP-4 en dirección a Sevilla en el regreso del puente del Pilar
- Jabugo celebra este sábado sus tradicionales Candelas, la gran cita otoñal de la Sierra de Huelva
- El coste electoral de los fallos del cribado del cáncer de mama: 'Es un daño estructural
- Los médicos andaluces proponen que el SAS pague mamografías a 100 euros en su plan de choque para paliar la falta de radiólogos
- PSOE y Por Andalucía piden en el Parlamento vetar que Moreno se pinte de negro para ir de Baltasar en Sevilla
- Antonio, afectado por fallos del cribado del cáncer de colon en Andalucía: 'Esperé cuatro años los resultados