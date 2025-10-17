Llega el tiempo otoñal: paraguas en mano en estas provincias andaluzas y lluvias en Sevilla la próxima semana

Octubre empieza a ver su final y el tiempo, levemente, también comienza su transformación con las primeras lluvias que llegan el lunes a Sevilla. Aunque el descenso de las temperaturas comienza a notarse, aún no será momento de sacar la ropa de invierno. Las máximas seguirán rondando los 30 grados durante el fin de semana, según las previsiones meteorológicas. No obstante, a partir del lunes y el martes se esperan las primeras lluvias significativas en Sevilla desde finales de junio, un alivio tras más de tres meses de sequía en la capital.. De acuerdo con la AEMET, hay un 70% de probabilidad de que este otoño meteorológico sea más cálido de lo normal.

Diversas zonas de Andalucía, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón y Castilla-La Mancha están hoy en alerta amarilla, con riesgo para ciertas actividades, por lluvias que acumularán entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora, una situación que dará paso a un sábado de transición con la llegada desde el domingo de borrascas atlánticas que dejarán precipitaciones más generalizadas y con temperaturas sin grandes cambios.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha explicado este viernes que hoy habrá tiempo inestable, con tormentas en el centro y este de la península y también en las Islas Baleares, mientras en el oeste peninsular el tiempo será más tranquilo.

Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes en zonas del sur de Aragón, Castilla La Mancha, oeste de la Comunidad Valenciana, puntos de la Región de Murcia y Andalucía oriental y en Baleares, especialmente en las islas de Ibiza, Formentera y Mallorca.

Habrá tormentas fuertes que podrán ir acompañadas de granizo, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

En Andalucía, la alerta amarilla afectará a Granada y Jaén y lloverá con intensidad en la cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras (Granada), con acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo se recogerán esas cantidades en Cazorla y Segura (Jaén).

En Cataluña se podrán acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral de Barcelona, litoral sur de Girona y asimismo en el litoral de Tarragona, que estarán en alerta amarilla hasta las 12 horas.

En Baleares las lluvias dejarán hasta 20 litros también en las islas de Ibiza y Formentera, y 25 litros por metro cuadrado en una hora en el sur de Mallorca que aumentarán hasta 30 litros en el interior de la isla.

En Gúdar y Maestrazgo (Teruel) las acumulaciones serán de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Las mismas cantidades se registrarán en el interior de Valencia y en el interior sur de Castellón, y no se descarta que afecten a zonas colindantes del prelitoral.

La próxima semana

Durante los primeros días de la próxima semana podrá haber de nuevo precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Castilla y León, lluvias que podrán extenderse en menor medida a otras zonas y que localmente podrán ser fuertes y que no afectarán al sureste peninsular.

En puntos de las Islas Canarias de mayor relieve podrá haber alguna precipitación.

Las temperaturas en general serán suaves, incluso altas para la época del año. El lunes bajarán en buena parte de la Península, pero subirán en la fachada mediterránea y en Baleares. En puntos del sureste peninsular y de la provincia de Málaga se podrán superar los 30 °C. Pero es en Sevilla donde el lunes se espera un 30% de probabilidades de lluvia.

El martes y días sucesivos el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas podrán dejar precipitaciones en Galicia, Comunidades Cantábricas y Castilla y León, que en menor medida se extenderán a zonas próximas.

Las temperaturas subirán y el miércoles y jueves podrán ser jornadas bastante cálidas para la época del año.