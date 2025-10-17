El Ministerio de Puente vuelve a advertir a Andalucía por incumplir la norma y amenaza con retirar ayudas al transporte

Nuevo choque entre el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, y la Junta de Andalucía por las campañas autonómicas de comunicación en torno a los descuentos del transporte público. Como ya ocurrió el pasado mes de abril, el Gobierno central ha remitido un escrito a la consejera de Fomento y Articulación del Territorio, Rocío Díaz, para advertirle de que se ha incumplido la normativa que obliga a informar de la participación de la administración estatal en este programa. En el escrito, adelantado por la Cadena SER, ha vuelto a advertir al Gobierno andaluz de que podría tener que reintegrar las subvenciones.

Este nuevo capítulo de la polémica vuelve a estar provocado por el programa de bonificaciones estatales al transporte público que entró en vigor el pasado 1 de julio y que incorpora, entre otras cuestiones, la gratuidad para menores de quince años; descuentos de hasta el 50% para jóvenes y el 40% de reducción en todos los servicios. Este programa está cofinanciado entre el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía y en sus bases se establece que se debe incluir en cualquier campaña que se realice la participación de las dos administraciones.

"Todas las actividades de comunicación o difusión sobre la implantación de los descuentos deberán incluir de manera expresa que reciben financiación del Ministerio de Transportes (...) El incumplimiento podría derivar en el deber de reintegro de las ayudas solicitadas por la administración", recoge el escrito remitido por la Dirección General de Estrategias de Movilidad a la consejera andaluza.

El motivo de este nuevo desencuentro ha sido una publicación en redes sociales de la Junta de Andalucía anunciando las ayudas al transporte público que, según el Ministerio, no incluye referencia alguna a la financiación estatal de este programa. "De acuerdo con la Ley 40/2015 esta omisión supone una vulneración del principio de lealtad institucional y del deber de colaboración entre administraciones públicas", resume el escrito.

Segundo choque

Se trata del segundo capítulo de este enfrentamiento entre el Ministerio y la Junta de Andalucía. Ya en abril, cuando se anunció la renovación del plan de reducción de precios del transporte público a partir del mes de julio y las nuevas condiciones, el Gobierno central reprochó a la Consejería el anuncio realizado durante el foro de un medio y la nota de prensa difundida posteriormente al considerar que se atribuía de forma exclusiva las ayudas al transporte sin hacer referencia a la participación estatal.

En esta ocasión el propio ministro Óscar Puente amenazó a la Consejería con la retirada de las ayudas correspondientes a la gratuidad de los menores de 15 años lo que derivó en un cruce de declaraciones entre ambos gobiernos. La Junta llegó entonces a anunciar que asumiría el 100% del coste de la medida si el Ejecutivo central no aportaba sus fondos. Finalmente, el programa se mantuvo para Andalucía.