Muere el conductor de un turismo en un accidente con un autobús en Isla Cristina

Un hombre ha fallecido esta tarde en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-5054, dentro del término municipal de Isla Cristina, tras la colisión entre un turismo y un autobús.

El aviso del siniestro se registró a las 18:29 horas, momento en el que el Parque de Bomberos de Ayamonte movilizó dos vehículos de intervención y cuatro efectivos hasta el lugar del accidente.

El conductor del turismo falleció como consecuencia del impacto. No han trascendido, por el momento, más detalles sobre el número de pasajeros del autobús ni sobre posibles heridos.