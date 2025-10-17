Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Muere el conductor de un turismo en un accidente con un autobús en Isla Cristina

El aviso del siniestro se registró a las 18:29 horas, momento en el que el Parque de Bomberos de Ayamonte movilizó dos vehículos de intervención y cuatro efectivos hasta el lugar del accidente

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva.

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. / CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

El Correo

El Correo

Sevilla

Un hombre ha fallecido esta tarde en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-5054, dentro del término municipal de Isla Cristina, tras la colisión entre un turismo y un autobús.

El aviso del siniestro se registró a las 18:29 horas, momento en el que el Parque de Bomberos de Ayamonte movilizó dos vehículos de intervención y cuatro efectivos hasta el lugar del accidente.

El conductor del turismo falleció como consecuencia del impacto. No han trascendido, por el momento, más detalles sobre el número de pasajeros del autobús ni sobre posibles heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Andalucía se prepara para el cambio: lluvias y temperaturas de hasta 31 grados
  2. Así serán los servicios mínimos en Andalucía durante la huelga general del 15 de octubre
  3. Retenciones por accidentes en la A-49 y la AP-4 en dirección a Sevilla en el regreso del puente del Pilar
  4. Jabugo celebra este sábado sus tradicionales Candelas, la gran cita otoñal de la Sierra de Huelva
  5. El coste electoral de los fallos del cribado del cáncer de mama: 'Es un daño estructural
  6. Los médicos andaluces proponen que el SAS pague mamografías a 100 euros en su plan de choque para paliar la falta de radiólogos
  7. PSOE y Por Andalucía piden en el Parlamento vetar que Moreno se pinte de negro para ir de Baltasar en Sevilla
  8. Antonio, afectado por fallos del cribado del cáncer de colon en Andalucía: 'Esperé cuatro años los resultados

Muere el conductor de un turismo en un accidente con un autobús en Isla Cristina

Muere el conductor de un turismo en un accidente con un autobús en Isla Cristina

El suicidio de Sandra pone el foco en la aplicación del protocolo escolar ante el bullying: cuáles son las medidas y qué falló

El suicidio de Sandra pone el foco en la aplicación del protocolo escolar ante el bullying: cuáles son las medidas y qué falló

El Ministerio de Puente vuelve a advertir a Andalucía por incumplir la norma y amenaza con retirar ayudas al transporte

El Ministerio de Puente vuelve a advertir a Andalucía por incumplir la norma y amenaza con retirar ayudas al transporte

Un incendio en un paraje de Niebla provoca cinco kilómetros de retenciones en la A-49

Un incendio en un paraje de Niebla provoca cinco kilómetros de retenciones en la A-49

Este es el pueblo de Cádiz que 'The Times' alaba por su encanto y "carácter": "Merece más atención"

Este es el pueblo de Cádiz que 'The Times' alaba por su encanto y "carácter": "Merece más atención"

Llega el tiempo otoñal: paraguas en mano en estas provincias andaluzas y lluvias en Sevilla la próxima semana

Llega el tiempo otoñal: paraguas en mano en estas provincias andaluzas y lluvias en Sevilla la próxima semana

María Jesús Montero sobre la crisis de los cribados: “Juanma Moreno está desbordado y no va a hacer nada”

María Jesús Montero sobre la crisis de los cribados: “Juanma Moreno está desbordado y no va a hacer nada”

Los viajes en tren en Andalucía tardarán menos: el baipás de Almodóvar del Río entrará en servicio en 2026

Los viajes en tren en Andalucía tardarán menos: el baipás de Almodóvar del Río entrará en servicio en 2026
Tracking Pixel Contents