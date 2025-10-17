ANDALUCÍA
Este es el pueblo de Cádiz que 'The Times' alaba por su encanto y "carácter": "Merece más atención"
La prestigiosa publicación asegura que esta localidad gaditana "no se diferencia mucho de Santorini", aunque con precios más reducidos
La belleza que desprende Andalucía en su conjunto ha sido objeto de admiración y deseo por parte de visitantes de todos los rincones del planeta, que ven en cada una de sus provincias y municipios entornos llenos de historia, cultura y vida. Y entre ellos, destaca un pueblo de la provincia de Cádiz que incluso ha conquistado al prestigioso diario británico 'The Times', que ha asegurado que esta localidad está repleta de encanto y "mucho carácter".
Este enclave que la publicación asegura que "merece más atención" es Vejer de la Frontera, un pintoresco pueblo blanco de Cádiz reconocido como uno de los Pueblos Más Bonitos de España del que el diario afirma que "es un espectáculo" y un "escenario perfecto" que genera una sensación de "expectación" entre sus visitantes.
Vejer de la Frontera, una Santorini más económica para 'The Times'
"Casas de un blanco glaseado descienden tranquilamente por la ladera, y su rosado amanecer se convierte en un deslumbrante resplandor al mediodía", ha señalado la publicación sobre este entorno. Además, ha continuado explicando: "Abajo del pueblo se encuentran arrozales, pantanos y ganado retinto pastando. Más allá, la Sierra de los Alcornocales, cubierta de robles, el mar y otro continente".
Unos encantos que hacen que este municipio le recuerde al prestigioso medio a otros tantos destinos muchos más turísticos del mundo: "No se diferencia mucho de Santorini en cuanto a espectáculo, solo que sin los precios exorbitantes ni las colas para hacerse selfis".
Los grandes atractivos de Vejer de la Frontera, según 'The Times'
Además, 'The Times' ha señalado los "atractivos visuales" con los que cuenta Vejer, entre los que se encuentra su Plaza de España y su "maraña" de calles medievales. "Vistas de patios frondosos a través de puertas abiertas, pequeñas boutiques y galerías independientes, mesas de café en las murallas o a la sombra de la mezquita convertida en iglesia, un castillo del siglo XV con sus arcos moriscos y jardines tropicales".
Para el medio, Vejer de la Frontera se presenta como un lugar "bohemio y sofisticado" al que su cercanía a lugares como El Palmar, Barbate o Cabo de Trafalgar le convierten en un destino perfecto para cualquier escapada.
"Podrías pensar que un pueblo en la cima de una colina tendría vistas impresionantes, pero asentamientos árabes como este se construyeron más para protegerse de los enemigos y los elementos que para disfrutar de panoramas y miradores públicos", han añadido desde la publicación, que ha aconsejado a sus lectores disfrutar de sus paseos, restaurantes, bares y visitas turísticas, que hacen de Vejer de la Frontera "un lugar donde es fácil perder la noción del tiempo".
