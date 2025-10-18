Más de media Andalucía afectada por un frente de borrasca con lluvias dos días

Andalucía se verá afectada por un frente asociado a una borrasca atlántica que dejará lluvias en la comunidad, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Serán dos días de precipitaciones, lunes y martes 20 y 21 de octubre, en distintas zonas extendiéndose a más de media región, con más o menos intensidad dependiendo de los puntos.

Si el sábado y domingo serán días de transición con tiempo en general estable y temperaturas máximas de 30 grados a la sombra, será este último día cuando entre en la península un frente de una borrasca atlántica, que comenzará a dejar lluvias y que afectará a Andalucía el lunes y martes, pero con menor intensidad que otras regiones.

Así, el tiempo estará revuelto el lunes en la comunidad andaluza. Habrá cielos nubosos, de nubes altas en la vertiente mediterránea, con probables lluvias en Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, quizás parte de Jaén. A más al este menos probabilidad de lluvias. Las temperaturas rondarán los 27 grados de media de máxima a la sombra. Los vientos, sin importancia, de moderados a flojos.

El martes sigue el paso de frentes por la península y seguirán las lluvias en Andalucía, con más intensidad que el lunes y afectará a todas las provincias, excepto Málaga, sur de Granada y Almería, habrá así cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea y nubosos en el resto. Las temperaturas no variarán mucho con 26 grados de media en las capitales de provincia en lo que respecta a las máximas. La jornada será movida respecto al viento, que serán de componente oeste, moderados con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, y flojos a moderados en el resto.

Previsión el lunes (imagen superior) y el martes (inferior). / Aemet

El miércoles se estabiliza la situación y vuelve el calor

Con la debida cautela debido a la incertidumbre, según indican los mapas meteorológicos de Aemet la situación comenzará a estabilizarse en Andalucía a partir del miércoles. Este día estarán en general los cielos nubosos pero tendiendo durante la primera mitad del día a abrirse, con alguna lluvia ocasional sin relevancia.

Ya el jueves aparece el predominio de los cielos despejados en la comunidad y subida de temperaturas hasta los 33 grados de Granada, 32 de Sevilla o 31 de Córdoba, unas temperaturas más propias de septiembre que de la última quincena de octubre.