Más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato en el Servicio Andaluz de Salud
La convocatoria oferta 1.441 plazas de peón, técnico de lavado, jardinero o telefonista
Más de 18.000 personas aspiran a este sábado a obtener un total de 1.441 plazas en el Servicio Andaluz de Salud. Se trata de las últimas oposiciones convocadas por la Consejería dentro de la mayor Oferta de Empleo Público de los últimos años que en total ha reunido 21.953 puestos de distintas categorías a las que se han inscrito más de 181.000 andaluces.
En concreto, las pruebas de esta sábado serán para los puestos de peón, limpiador, personal de lavado y planchado, pinche, cocinero, técnico superior en alojamiento, personal oficial jardinero, costurero y peluquero. Además, se examinarán las personas aspirantes a obtener una plaza de monitor, telefonista, técnico medio en obras y albañilería, en acabados en construcción y en madera y mueble, técnico medio en equipos e instalaciones industriales (Tmeii), técnico especialista en electromedicina, así como ingeniero/a técnico y superior, según ha señalado la Junta de Andalucía en una nota de prensa. Los exámenes se realizarán simultáneamente en 16 sedes en Sevilla y Granada.
La nueva Oferta de Empleo Público reserva el 10% de las plazas para personas con discapacidad, distribuidas con un 7% para ser cubierto por personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%; 2% para personas que acrediten discapacidad intelectual y 1% para personas con enfermedad mental.
En el caso de no cubrirse, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas no cubiertas y las plazas restantes se acumularán al cupo general libre en las respectivas convocatorias de acceso libre o promoción, según ha indicado la institución.
- Andalucía se prepara para el cambio: lluvias y temperaturas de hasta 31 grados
- Así serán los servicios mínimos en Andalucía durante la huelga general del 15 de octubre
- Retenciones por accidentes en la A-49 y la AP-4 en dirección a Sevilla en el regreso del puente del Pilar
- Jabugo celebra este sábado sus tradicionales Candelas, la gran cita otoñal de la Sierra de Huelva
- El coste electoral de los fallos del cribado del cáncer de mama: 'Es un daño estructural
- Los médicos andaluces proponen que el SAS pague mamografías a 100 euros en su plan de choque para paliar la falta de radiólogos
- PSOE y Por Andalucía piden en el Parlamento vetar que Moreno se pinte de negro para ir de Baltasar en Sevilla
- Antonio, afectado por fallos del cribado del cáncer de colon en Andalucía: 'Esperé cuatro años los resultados