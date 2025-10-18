Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato en el Servicio Andaluz de Salud

La convocatoria oferta 1.441 plazas de peón, técnico de lavado, jardinero o telefonista

Más de 180.000 personas se han inscrito en las mayores oposiciones del SAS

Más de 180.000 personas se han inscrito en las mayores oposiciones del SAS / Manuel Murillo / COR

Más de 18.000 personas aspiran a este sábado a obtener un total de 1.441 plazas en el Servicio Andaluz de Salud. Se trata de las últimas oposiciones convocadas por la Consejería dentro de la mayor Oferta de Empleo Público de los últimos años que en total ha reunido 21.953 puestos de distintas categorías a las que se han inscrito más de 181.000 andaluces.

En concreto, las pruebas de esta sábado serán para los puestos de peón, limpiador, personal de lavado y planchado, pinche, cocinero, técnico superior en alojamiento, personal oficial jardinero, costurero y peluquero. Además, se examinarán las personas aspirantes a obtener una plaza de monitor, telefonista, técnico medio en obras y albañilería, en acabados en construcción y en madera y mueble, técnico medio en equipos e instalaciones industriales (Tmeii), técnico especialista en electromedicina, así como ingeniero/a técnico y superior, según ha señalado la Junta de Andalucía en una nota de prensa. Los exámenes se realizarán simultáneamente en 16 sedes en Sevilla y Granada.

La nueva Oferta de Empleo Público reserva el 10% de las plazas para personas con discapacidad, distribuidas con un 7% para ser cubierto por personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%; 2% para personas que acrediten discapacidad intelectual y 1% para personas con enfermedad mental.

Noticias relacionadas y más

En el caso de no cubrirse, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas no cubiertas y las plazas restantes se acumularán al cupo general libre en las respectivas convocatorias de acceso libre o promoción, según ha indicado la institución.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Andalucía se prepara para el cambio: lluvias y temperaturas de hasta 31 grados
  2. Así serán los servicios mínimos en Andalucía durante la huelga general del 15 de octubre
  3. Retenciones por accidentes en la A-49 y la AP-4 en dirección a Sevilla en el regreso del puente del Pilar
  4. Jabugo celebra este sábado sus tradicionales Candelas, la gran cita otoñal de la Sierra de Huelva
  5. El coste electoral de los fallos del cribado del cáncer de mama: 'Es un daño estructural
  6. Los médicos andaluces proponen que el SAS pague mamografías a 100 euros en su plan de choque para paliar la falta de radiólogos
  7. PSOE y Por Andalucía piden en el Parlamento vetar que Moreno se pinte de negro para ir de Baltasar en Sevilla
  8. Antonio, afectado por fallos del cribado del cáncer de colon en Andalucía: 'Esperé cuatro años los resultados

El Selu dice adiós al concurso del Carnaval de Cádiz tras cinco décadas: De 'Los borrachos' a 'Los enteraos'

El Selu dice adiós al concurso del Carnaval de Cádiz tras cinco décadas: De 'Los borrachos' a 'Los enteraos'

Esta es la provincia andaluza que tiene el único bosque subtropical de Europa: con más de 170.000 hectáreas de superficie protegida

Esta es la provincia andaluza que tiene el único bosque subtropical de Europa: con más de 170.000 hectáreas de superficie protegida

Más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato en el Servicio Andaluz de Salud

Más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato en el Servicio Andaluz de Salud

El acuerdo para transformar el trabajo de los funcionarios andaluces se estanca tras un choque entre Junta y sindicatos

El acuerdo para transformar el trabajo de los funcionarios andaluces se estanca tras un choque entre Junta y sindicatos

Muere el conductor de un turismo en un accidente con un autobús en Isla Cristina

Muere el conductor de un turismo en un accidente con un autobús en Isla Cristina

El suicidio de Sandra pone el foco en la aplicación del protocolo escolar ante el bullying: cuáles son las medidas y qué falló

El suicidio de Sandra pone el foco en la aplicación del protocolo escolar ante el bullying: cuáles son las medidas y qué falló

El Ministerio de Puente vuelve a advertir a Andalucía por incumplir la norma y amenaza con retirar ayudas al transporte

El Ministerio de Puente vuelve a advertir a Andalucía por incumplir la norma y amenaza con retirar ayudas al transporte

Un incendio en un paraje de Niebla provoca cinco kilómetros de retenciones en la A-49

Un incendio en un paraje de Niebla provoca cinco kilómetros de retenciones en la A-49
Tracking Pixel Contents