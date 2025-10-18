Esta es la provincia andaluza que tiene el único bosque subtropical de Europa: con más de 170.000 hectáreas de superficie protegida

Cuando se piensa en bosques, grandes arboledas y entornos rebosantes de una vida en constante cambio y crecimiento, suele venir a la mente cualquier enclave del norte del país y el verde constante de sus tierras y parajes. Pero lo que muchos ciudadanos desconocen es que Andalucía no solo también alberga estampas de ensueño repletas de naturaleza, sino que acoge el único bosque subtropical de toda Europa.

Este lugar único es el Parque Natural de Los Alcornocales, un entorno localizado entre las provincias de Cádiz y Málaga conocido como "la selva virgen de la península ibérica". Esto se debe a que cuenta con una superficie protegida de 170.025 hectáreas con el mayor y mejor conservado alcornocal de todo el país gracias al microclima húmedo y la riqueza de su suelo, lo que le ha hecho convertirse en un lugar de belleza y riqueza privilegiado en todo el mundo.

Parque Natural de Los Alcornocales / .

Esta humedad provoca los llamados canutos, unos barrancos y gargantas profundas producidas en los cursos altos del río donde se genera este microclima húmedo que permite la supervivencia de las especies vegetales propia de los bosques subtropicales, tan poco comunes no solo en Andalucía y España, sino en toda Europa.

Las mejores vistas y rutas de senderismo en el único bosque subtropical de Europa

Este lugar tiene su punto más alto en el pico del Aljibe con sus 1.092 metros, al que le sigue el Picacho, con 882 metros, lo que permite divisar a sus visitantes la belleza de todo el entorno e, incluso, en los días despejados, contemplar la costa africana en el horizonte. Además, este enclave cuenta con una amplia fauna entre la que se pueden encontrar buitres leonados, búhos reales, cigüeñas, águilas, halcones, ciervos, corzos y nutrias, entre otros.

Además de su hermosura natural y su amplia flora y fauna, este enclave es perfecto para los amantes de los deportes de montaña gracias a sus diversas rutas de senderismo por los milenarios bosques de alcornoques, a lo que se suman las actividades de espeleología en el Ramblazo-Motillas, la posibilidad de hacer descenso de cañones en La Garganta de Buitreras, declarada Monumento Natural, así como piragüismo en sus ríos.

De igual modo, se recomienda visitar los restos arqueológicos que encierra el territorio y los municipios que forman parte de este Parque Natural, como Alcalá de los Gazules, Castellar de la Frontera o Jimena de la Frontera.