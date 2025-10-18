San Telmo abre sus puertas a la Esperanza a su regreso del Polígono Sur: "Ha sido una alegría para un barrio vulnerable"

El Gobierno andaluz y la Corporación municipal del Ayuntamiento de Sevilla han acompañado a la Esperanza de Triana en su recorrido de vuelta a su casa tras la misión en el Polígono Sur. El presidente, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han tenido la oportunidad de participar en una jornada histórica en su visita al Rectorado y en su paso por San Telmo.

El paso por el Palacio de San Telmo era uno de los momentos señalados del recorrido de la Esperanza de Triana. El Gobierno recibió a la Hermandad con los balcones engalanados y con el presidente andaluz y miembros de su gobierno en la puerta. Era un día histórico. Como subrayó Juanma Moreno, "no es habitual" una recepción oficial en San Telmo de una hermandad.

Jorge Jiménez

"La misión ha sido un motivo de alegría para los vecinos de un barrio vulnerable (el Polígono Sur) y además hemos tenido la oportunidad de recibirla en San Telmo y de realizar una llamada", explicó el presidente andaluz. Además de otros miembros del Gobierno como el número dos y consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en la puerta de San Telmo se puedo escuchar una emocionante saeta.

Juanma Moreno realiza una llamada para una levantá de la Esperanza / Jorge Jiménez

El presidente hizo entrega de una ofrenda froral a la Esperanza y realizó entre aplausos una llamada para una levantá. También lo hizo, en el mismo San Telmo, el pregonero de la Semana Santa, José Antonio Rodríguez.

El alcalde de Sevilla porta la Esperanza de Triana / Jorge Jiménez / ECA

La Corporación municipal presidida por el alcalde, José Luis Sanz, también ha participado en esta última jornada de la misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur. Lo ha hecho en este caso en el Rectorado en el punto de encuentro con la Hermandad de los Estudiantes.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a otros miembros de la Corporación como el portavoz socialista, Antonio Muñoz, tuvieron la oportunidad además de realizar un breve relevo y portar la imagen de la Esperanza.