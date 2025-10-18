El Selu dice adiós al concurso del Carnaval de Cádiz tras cinco décadas: De 'Los borrachos' a 'Los enteraos'

La historia reciente del Carnaval de Cádiz pasa en buena medida por José Luis García Cossio a quien nadie en Cádiz ni en el resto de Andalucía conoce por otro nombre que no sea 'El Selu'. Las últimas décadas del concurso de agrupaciones del Teatro Manuel de Falla se escriben en buena medida con las letras de sus chirigotas. Desde su primer gran éxito, 'El que la lleva la entiende' (Los Borrachos) hasta su último primer premio 'Si me pongo pesao me lo dices'.

Durante casi cinco décadas, la agrupación de El Selu ha marcado un estilo propio por los tipos elegidos y por las letras que le han convertido en una de las figuras más reconocidas del Carnaval dentro y fuera de la ciudad de Cádiz. Su tanguillo al revés en la presentación de Los Borrachos, los pasodobles de Los enteraos o los estribillos de Los Lacios o las Marujas o el popurrí de Lo Que diga mi mujer suenan años después cada Carnaval dentro y fuera de Cádiz. Desde 1992 el cuplé 'Iba por Canalejas' es prácticamente un himno del Carnaval.

Su retirada se ha anunciado por sorpresa y a través de redes sociales cuando las agrupaciones están lanzando ya sus tipos para el próximo concurso de Carnaval de 2026. "Llegados a este punto y después de 46 años yendo a concursar al Falla llegó el momento de la retirada", ha comunicado a través de redes sociales en un escrito en el que argumenta los motivos de su renuncia: "Me han ido aumentando los nervios por la presión y es lo que me lleva a tomar esta triste decisión".

El Selu destaca que ha sido una decisión adoptada en el seno de una agrupación que ha mantenido un mismo bloque durante las últimas décadas con personas que le han acompañado durante todo este tiempo como José María Acosta.

Agrupaciones históricas

El Selu ha dejado en estas cinco décadas letras y agrupaciones para la historia, especialmente en los 90 periodo en el que cosechó éxito tras éxito. En 1992 'El que la lleva la entiende' se convirtió en una de las agrupaciones que consiguió dar el salto y ser conocida en distintos puntos de España. Llegaron después 'Con el sudor del de enfrente' (Los Ricos), los Lacios, los Titis de Cádiz o Las Marujas. Ya en los 2.000 destacaron 'Los enteraos', 'Los que no se enteran' o 'Lo que diga mi mujer'. Su última participación en el concurso del Falla fue en 2025 con 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus'.

Antes de esto, su primera participación en el Falla fue en la comparsa Los Mimos en 1980, que el artista recuerda precisamente en su despedida: "Muy triste cuando pienso en ese niño de 17 años que se vistió de Mimo en el año 80 muy ilusionado para pisar por primera vez las tablas".

El Selu forma parte también de los grandes carnavaleros que han conseguido el antifaz de oro (2008) y que han sido pregoneros del Carnaval mientras participaban en el concurso. Su reconocimiento y trayectoria le permitió dar el salto fuera del Carnaval colaborando con Los Morancos o en distintos programas y películas.

Estas han sido todas sus agrupaciones durante estas cinco décadas

Agrupaciones del Selu (José Luis García Cossío)

1980 – Mimos (comparsa)

1981 – Mendigos (comparsa)

1982 – Rancho Grande (comparsa)

1984 – Quince piedras (comparsa)

1985 – Braceros de pueblo (comparsa)

1986 – Hombres lobo (comparsa)

1987 – Con gancho (comparsa)

1988 – Caña y mimbre (comparsa)

1989 – Los Sanmolontropos Verdes (chirigota)

1990 – Carnaval 2036: Los piconeros galácticos (chirigota)

1991 – Época vergüenza (chirigota)

1992 – El que la lleva la entiende (Los borrachos) (chirigota)

1993 – Con el sudor del de enfrente (Los ricos) (chirigota)

1994 – Los titis de Cádiz (chirigota)

1995 – Los lacios (chirigota)

1996 – Las marujas (chirigota)

1997 – Banda de música de Cagarrutas del Monte (chirigota)

1998 – Los hermanos Guarrindonguis (chirigota)

2000 – Los porculines (chirigota)

2001 – El que vale, vale (chirigota)

2002 – La orquesta Alegría (chirigota)

2003 – Peña flamenca Enrique el Alienígena (chirigota)

2004 – Lo que diga mi mujer (chirigota)

2005 – Soltero y sin compropiso (chirigota)

2006 – Los que cosen pa la calle (chirigota)

2007 – Lestaulante chino Casa Lafaé (chirigota)

2008 – Tó pa ella (chirigota)

2009 – Los que no se enteran (chirigota)

2010 – Los enteraos (chirigota)

2011 – Número uno en ventas (y gasolineras) (chirigota)

2012 – Viva la Pepi (chirigota)

2013 – Las verdades del banquero (chirigota)

2014 – Pepe Trola (chirigota)

2015 – Ahora es cuando se está bien aquí (chirigota)

2016 – Si me pongo pesao me lo dices (chirigota)

2017 – Mi suegra como ya dije (chirigota)

2018 – Grupo de guasa (chirigota)

2019 – Los quemasangre (chirigota)

2020 – Estrés por cuatro (chirigota)

2024 – Que ni las hambre las vamo a sentí (chirigota)

2025 – Apartamentos turísticos Juani Wainjaus (chirigota)