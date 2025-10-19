Lunes de lluvias en Andalucía: un frente entra por el oeste y afectará a cuatro provincias

Se confirma el paso de frentes por la península debido a la circulación atlántica este lunes, que dejarán cielos nubosos y lluvias, según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta situación se traducirá en nubes y puntos ocasionales de lluvias en cuatro provincias: Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz. El resto de la comunidad hacia el este se verá libre de precipitaciones.

Para este lunes en Andalucía se prevén, como decimos, cielos nubosos, de nubes altas en la vertiente mediterránea, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en la vertiente atlántica, con nieblas por la mañana. En las cuatro provincias afectadas por posibles lluvias -Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz-, serán ocasionales y serán en las sierras, abriéndose los cielos por la tarde. No hay alertas activadas de la agencia en ninguna provincia andaluza para este lunes.

Horas de lluvias en Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz

Las horas de lluvias este lunes varían mucho en estas capitales de provincia a las que 'toca' el frente: Sevilla, con un 40% de 09.00 a 14.00 horas; Huelva con un 15% de posibilidad de precipitaciones de 07.00 a 14.00 horas; Córdoba con un 60% de posibilidad de 08.00 a 14.00 horas; y finalmente Cádiz capital, entre el 20% y el 35% de probabilidad de lluvias desde las 08.00 hasta las 16.00 horas.

Las temperaturas no cambiarán mucho en Andalucía con una media de 27 grados de máximas en las capitales: Málaga con 29 grados; Sevilla con 28; Córdoba, Granada y Almería con 27 grados; Huelva con 26; y Cádiz y Jaén con 25 grados. Los vientos, sin relevancia, de componente oeste de moderados a flojos.