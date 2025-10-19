Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Andalucía

Lunes de lluvias en Andalucía: un frente entra por el oeste y afectará a cuatro provincias

Informamos de la probabilidad de lluvias y horas en las capitales de provincia afectadas

Previsión este lunes a las 10.00 horas en Andalucía.

Previsión este lunes a las 10.00 horas en Andalucía. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Se confirma el paso de frentes por la península debido a la circulación atlántica este lunes, que dejarán cielos nubosos y lluvias, según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta situación se traducirá en nubes y puntos ocasionales de lluvias en cuatro provincias: Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz. El resto de la comunidad hacia el este se verá libre de precipitaciones.

Para este lunes en Andalucía se prevén, como decimos, cielos nubosos, de nubes altas en la vertiente mediterránea, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en la vertiente atlántica, con nieblas por la mañana. En las cuatro provincias afectadas por posibles lluvias -Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz-, serán ocasionales y serán en las sierras, abriéndose los cielos por la tarde. No hay alertas activadas de la agencia en ninguna provincia andaluza para este lunes.

Horas de lluvias en Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz

Las horas de lluvias este lunes varían mucho en estas capitales de provincia a las que 'toca' el frente: Sevilla, con un 40% de 09.00 a 14.00 horas; Huelva con un 15% de posibilidad de precipitaciones de 07.00 a 14.00 horas; Córdoba con un 60% de posibilidad de 08.00 a 14.00 horas; y finalmente Cádiz capital, entre el 20% y el 35% de probabilidad de lluvias desde las 08.00 hasta las 16.00 horas.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas no cambiarán mucho en Andalucía con una media de 27 grados de máximas en las capitales: Málaga con 29 grados; Sevilla con 28; Córdoba, Granada y Almería con 27 grados; Huelva con 26; y Cádiz y Jaén con 25 grados. Los vientos, sin relevancia, de componente oeste de moderados a flojos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un frente frío traerá un cambio de tiempo en Andalucía este fin de semana
  2. Más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato en el Servicio Andaluz de Salud
  3. Más de media Andalucía afectada por un frente de borrasca con lluvias dos días
  4. Esta es la provincia andaluza que tiene el único bosque subtropical de Europa: con más de 170.000 hectáreas de superficie protegida
  5. El acuerdo para transformar el trabajo de los funcionarios andaluces se estanca tras un choque entre Junta y sindicatos
  6. El 40% de los 18.000 aspirantes a una plaza del Servicio Andaluz de Salud no acude a las oposiciones
  7. Nueva incidencia en la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid: los trenes registran retrasos por una avería
  8. Jabugo celebra este sábado sus tradicionales Candelas, la gran cita otoñal de la Sierra de Huelva

Marina Álvarez, jefa de Radiodiagnóstico del Reina Sofía: "Tenemos que llamar a la tranquilidad; es importante confiar en los programas de cribado"

Marina Álvarez, jefa de Radiodiagnóstico del Reina Sofía: "Tenemos que llamar a la tranquilidad; es importante confiar en los programas de cribado"

El cáncer de mama también afecta a los hombres: “Pensé que era una broma”

El cáncer de mama también afecta a los hombres: “Pensé que era una broma”

Lunes de lluvias en Andalucía: un frente entra por el oeste y afectará a cuatro provincias

Lunes de lluvias en Andalucía: un frente entra por el oeste y afectará a cuatro provincias

El 60% de los universitarios no tiene un nivel B2 de inglés y no podría graduarse con la nueva ley andaluza

El 60% de los universitarios no tiene un nivel B2 de inglés y no podría graduarse con la nueva ley andaluza

El Parlamento andaluz aprueba su mayor presupuesto: 13 millones para grupos políticos y 2,7 contra el fraude

El Parlamento andaluz aprueba su mayor presupuesto: 13 millones para grupos políticos y 2,7 contra el fraude

Moreno, en el día del cáncer de mama: "Los profesionales andaluces están volcados en mejorar el diagnóstico y tratamiento"

Moreno, en el día del cáncer de mama: "Los profesionales andaluces están volcados en mejorar el diagnóstico y tratamiento"

La tragedia de Sandra Peña se podría haber evitado: "Hay herramientas muy potentes contra el 'bullying'"

La tragedia de Sandra Peña se podría haber evitado: "Hay herramientas muy potentes contra el 'bullying'"

Piden 150 años de cárcel al hombre que embistió con su coche una terraza donde estaba su expareja

Piden 150 años de cárcel al hombre que embistió con su coche una terraza donde estaba su expareja
Tracking Pixel Contents