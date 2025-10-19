María José, la sevillana que le gana años a la vida con un cáncer de mama crónico: "Metástasis ya no es sinónimo de muerte"

María José García Trigueros (xxx) fue diagnosticada con cáncer de mama en 2014. Acababa de ser madre por tercera vez y todavía estaba en el periodo de lactancia de su hija de siete meses. Su alarma fue un bulto en el pecho que en un principio confundió con una mastitis. Solo tardó dos meses en dar con una valoración médica, pero le dieron el peor de los pronósticos: tenía metástasis en el hígado. A partir de ahí, el tiempo corría en su contra. En aquel momento, metástasis significaba tener los días contados. Por ello, se aferró a la palabra "cronicidad", la única ventana abierta para poder ver un futuro a medio plazo. Once años después, esta sevillana es el rostro de la lucha y de la esperanza: ha desafiado al tiempo y hoy lleva una vida normal. "Sé que mi caso no es común, pero aquí estoy. Metástasis ya no es sinónimo de muerte".

Este domingo se celebra el Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que cada año registra más de 6.000 casos nuevos en Andalucía y 35.000 en España. El 86% de las enfermas de cáncer de mama superan los 5 años de vida desde que son diagnosticadas pero hoy, este tipo de cáncer sigue siendo el más mortal en mujeres. Los cribados la formación y, sobre todo, la investigación de los sanitarios son los tres principales activos para curar la enfermedad y alargar la esperanza de vida en caso de metástasis.

Todavía queda mucho por investigar pero hay hallazgos que alargan la vida: en septiembre, el Hospital Virgen Macarena presentó un estudio sobre la influencia de un tipo de células sanguíneas en el cáncer de mama metastásico.Y también varios investigadores de la Escuela Andaluza de Salud Pública fueron premiados por un estudio pionero sobre factores que inciden en el desarrollo de la enfermedad. María José resume rotunda su confianza en la sanidad pública: "Si he podido vivir una vida es por la investigación", defiende esta licenciada en Farmacia por la Universidad de Sevilla, que cada día conduce ida y vuelta a Huelva donde ejerce como profesora de FP. Su vida son sus clases, el trajín con los alumnos, sus tres hijos, su marido y "hacer costura" con sus amigas. Es una mujer de XX años como otras. Y además es una superviviente.

María José García, paciente de cáncer de mama metastásico desde hace once años. / Rocío Soler Coll

María José se cita con El Correo de Andalucía en la puerta del Parque de Los Príncipes, en Los Remedios. "Hay gente que después de esto descubrirá que soy metastásica". Sin embargo, el cáncer no es lo único que ha marcado su vida. Con sólo nueves meses, su madre afrontó un duro revés: a su niña le detectaron un quiste aracnoideo en la cabeza, que le afectó de manera permanente al párpado izquierdo. "Ahora el quiste se pude ver con un TAC o resonancia, pero en aquella época no existía esta tecnología. Pero tuve la gran suerte de que justo llegó a Sevilla cuando estaban estudiando mi caso y pudieron extirpármelo". María José sobrevivió, la secuela más evidente es que no puede abrir su ojo izquierdo pero asume esta circunstancia: "Le doy las gracias a mi ojo porque me ha ayudado a aceptar la vida como me viene. O la acepto o no puedo vivirla". Una misma actitud con la que afrontó aquel día en que escuchó el diagnóstico para el que nadie te prepara.

La incertidumbre de no saber

Ahora, a sus XXX, lleva once bregando con el cáncer. Son tantos que ni siquiera logra recordar todo lo que lleva sufrido. Hay dolor, pero hay esperanza. Aun así no duda cuándo se le pregunta por su etapa más dura: "Los dos primeros meses lloré todo lo que no he llorado los siguientes once años". En agosto de 2014 se notó un bulto en el pecho, en septiembre acudió a una clínica privada para hacerse una mamografía y en octubre se hizo más pruebas: ecografías y biopsias. "Al salir de la última mamografía el radiólogo me hizo entrar en su consulta y me dio el diagnóstico".

Le doy las gracias a mi ojo porque me ha ayudado a aceptar la vida como me viene

No recuerda que sintió en ese momento, solo dos detalles: "El médico me dijo que se podía vivir con cáncer y agradecí el comentario. Antes de irme me paró, me dio un abrazo y me puse a llorar. Eso es bueno, no te contengas, me dijo". Son situaciones que marcan, imposible borrarlas.

María José García, paciente de cáncer de mama metastásica desde hace 11 años. / Rocío Soler Coll

Sabía que tenía cáncer de mama pero no metástasis, las pruebas siguieron hasta bien entrado el mes de diciembre. "Esos meses fueron los peores, me preparé, me rapé, me puse el turbante e intenté explicárselo a mis hijos pequeños", recuerda.

La incertidumbre es dificil de llevar. "Nadie era claro con lo que realmente me estaba pasando". Le hicieron distintos estudios en el hígado, aunque no sabía el por qué. "Sospechaba que la enfermedad había llegado hasta este órgano y entonces empecé a mentalizarme de que me iba a morir".

Nos falta mucha información con lo del cribado. ¿Dónde ha fallado? ¿Desde cuándo se sabe? ¿Por qué ha ocurrido?

Hoy María José sabe ponerle palabras a lo que le sucedió: fue paternalismo. Los médicos no querían darle malas noticias porque era joven y tenía tres niños pequeños, pero en su caso, ella prefería saber, conocer su situación y entender cuáles eran sus posibilidades. "Por suerte", recuerda alguien le ayudó a entender qué pasaba en su cuerpo: "Una conocida oncóloga decidió mirarse todas mis pruebas. Un día me sentó y me dijo que tenía metástasis, que siempre iba a estar enferma pero que existía la posibilidad de que se me cronificara. Me explicó los pasos a seguir".

Desde entonces forma parte del 5% de los casos que son metastásicos desde el diagnóstico. A estos casos, en un principio se les da una esperanza de vida de cinco años. "Lo primero que pensé es que tenía tiempo para que mis hijos tuvieran recuerdos conmigo". De eso han pasado ya 11 años. El mayor tiene 17 años.

Un tratamiento "de por vida"

Ya sabe ponerle nombre a su enfermedad: cáncer de mama de tipo hormonodependiente. En 2015, se sometió en el Hospital Virgen Macarena a nueve sesiones de quimioterapia durante cinco meses, le extirparon los ovarios, se operó para quitarse dos tumores en la mama y recurrió a la hormonoterapia.

El médico me dijo que se podía vivir con cáncer y agradecí el comentario

A los pocos meses obtuvo un diagnóstico revelador: entró en remisión completa. Ni rastro de la metastasis en las pruebas. Desde entonces sigue un tratamiento "de por vida": una pastilla diaria y dos inyecciones intramusculares mensuales. Y hoy, celebra, puede hacer "una vida totalmente normal", aunque "nunca podré descartar" que la enfermedad "se reactiva". A María José no le gusta hablar de recaídas.

María José García, paciente de cáncer de mama metastásico desde hace 11 años. / Rocío Soler Coll

El tiempo siempre ha corrido en su contra. Jamás se ha imaginado "siendo viejecita", pero ahora, aunque con "mucha cautela", tiene esperanza y sabe que, en caso de que su enfermedad regrese podrá recurrir a la investigación.

La vocación por ayudar a quienes se vean en su situación y para servir de referente -ella no los tuvo- le llevo a hacerse socia de la Fundación Cris contra el Cáncer y a ser parte de su movimiento Dame 5 Más. Con el propósito de “investigar para vivir más allá de los cinco años” buscan tratamientos eficaces para que aquellas mujeres con metastasis puedan aumentar su esperanza de vida.

"No sabemos qué ha ocurrido con el cribado"

En la ciudad que vive el fervor de manera intensa, su fe radica en dos ideas: investigación y detección precoz. Por ello confiesa que vive con "mucha preocupación" la crisis por los retrasos en las pruebas de cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía. "El gran problema que yo veo es que no sabemos qué ha ocurrido, nos falta mucha información. ¿Dónde ha fallado? ¿Desde cuándo se sabe? ¿Por qué ha ocurrido?". Una de las claves de esta crisis ha sido el retraso en la información a las mujeres: "Te tienen que llamar sea cual sea el resultado".