Montero sube el tono contra la Junta tras la crisis de los cribados: "Aumentaba el cáncer en Andalucía y no les importaba"

El PSOE andaluz ha subido un tono más la contundencia de sus críticas a la gestión de Juanma Moreno de su mayor crisis política desde su llegada a San Telmo. La vicepresidenta del Gobierno y ex consejera de Salud, María Jesús Montero, describe ya un sistema sanitario "desmantelado y colapsado" que no ha sido capaz de detectar los fallos en la detección precoz ni de tomar medidas a tiempo: "¿Cómo es posible que aumentara el número de casos de cáncer de mama en Andalucía por encima de la media y a nadie le importara y nadie se preocupara? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y a día de hoy aún no saben dar una respuesta".

En un acto político celebrado con motivo de la Fiesta de la Rosa en Almería, la ministra ha animado a la militancia a "defender lo público" y a movilizarse para frenar el "desmantelamiento de la sanidad". "Con la salud no se juega, nos jugamos mucho en esto. Nos jugamos la vida", apuntó Montero, quien acusó al Gobierno de Moreno de "llevar siete años demoliendo la sanidad a pico y pala".

Cuando María Jesús Montero fue elegida el pasado mes de enero secretaria general del PSOE andaluz uno de los puntos débiles que aparecieron en todos los análisis internos fue su pasado como consejera de Salud un área que sufrió un importante desgaste durante los gobiernos de José Antonio Griñán y Susana Díaz. Sin embargo, tras la crisis de los cribados el PSOE quiere convertir este pasado en una fortaleza. La secretaria general de los socialistas es médico frente al perfil exclusivamente político de Antonio Sanz, tiene experiencia en la gestión sanitaria ("sé de lo que hablo", insiste) y ha desarrollado argumentos para sostener en su discurso que la situación ha empeorado en los últimos siete años.

"Teníamos un sistema que era un orgullo como una atención de primera aunque tuviera sus errores pero ahora han pasado siete años de no hacer nada, sólo de hacerse la víctima sin asumir ninguna resposnsabilidad (...) Lo que ha ocurrido no son unos fallos o un error, es el resultado de un gobierno que no se preocupa por la sanidad pública. No hay refuerzos de técnicos, ni de médicos, ni de enfermeras , apuntó Montero ante un público que en varias ocasiones frenó la intervención para gritar en defensa de la sanidad pública.

Un "colapso generalizado"

En este sentido, la candidata socialista a la presidencia ahondó en una línea argumental que defiende la oposición desde la difusión de los primeros errores en el programa de detección del cáncer de mama: este no es un problema sólo de los cribados sino que afecta a todo el sistema y se ha visualizada por este ámbito concreto. Y eso en un momento en el que "tienen más dinero que nunca". "Más me hubiera gustado a mí haber tenido todo ese dinero como consejera, pero no lo teníamos", detalló.

Por eso, Montero instó a la Junta de Andalucía a difundir las listas de espera para pruebas diagnósticas ya que Andalucía es una de las cinco comunidades que no publica estos datos como sí hace con la atención primaria o las intervenciones quirúrgicas. "Están incumpliendo la norma, exigimos que haya transparencia y se publiquen los datos para que toda la población pueda verlos".

En esta línea, la vicepresidenta cuestionó las medidas del plan de choque anunciado por el presidente de la Junta y, sobre todo, la elección del nuevo consejero de Sanidad, una persona con una amplia trayectoria política y de gestión pero sin experiencia en el sector médico: "Todo el mundo pensábamos: nombrará a alguien del tema, que sepa del tema, que tenga conocimiento del sistema sanitario pero lo que han hecho ha sido nombrar al apagafuego político de Moreno Bonilla".

El Gobierno reprocha a Montero el "uso político de la sanidad"

La respuesta a las palabras de María Jesús Montero llegó de la mano del consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Ramón Fernández Pacheco: "Están utilizando la sanidad como herramienta para desgastar al Gobierno andaluz y obtener un puñado de votos".

El consejero, quien recientemente reconoció públicamente el gran "desgaste" que ha supuesto esta crisis para el presidente, Juanma Moreno, defendió el funcionamiento del sistema sanitario andaluz y arremetió contra la secretaria general de los socialistas: "Está empeñada en importar la crispación desde Madrid a Andalucía, calmar la situación política y centrarnos en lo que realmente nos piden los andaluces: mejorar la calidad de los servicios públicos, especialmente en el ámbito de la salud, la sanidad y la atención médica".