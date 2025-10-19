Moreno, en el día del cáncer de mama: "Los profesionales andaluces están volcados en mejorar el diagnóstico y tratamiento"

Este 19 de octubre, día contra el cáncer de mama, está marcado en Andalucía por la crisis abierta por los fallos en los cribados que han provocado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y una reestructuración de todo el sistema de detección precoz autonómico. Durante todas estas semanas, tras admitir los errores, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha incorporado en sus mensajes un llamamiento a "no perder la confianza" en la sanidad pública y en los programas de cribado en los que participan cada año casi 800.000 personas (entre mama, colon y cuello de útero).

Esta ha sido precisamente la idea del mensaje institucional lanzado en redes por el presidente con motivo de este 19 de octubre: "Son muchos los profesionales sanitarios que se vuelcan todos los días en mejorar e investigar para mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Sigamos confiando en la sanidad pública", resume el presidente andaluz.

En este contexto de crisis sanitaria y política, la Junta de Andalucía ha lanzado también su propia campaña en defensa de los sistemas de detección precoz del cáncer con tres casos concretos, los de Estefanía, Mónica y Luisa y con una unidad de mama como referente: la del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. De esta forma, el Gobierno autonómico incide en que los problemas más graves se han concentrado en un centro hospitalario (el Virgen del Rocío) mientras que en otros como el de Granada o el de Córdoba (situado como referente por su uso de la Inteligencia Artificial) los fallos han sido puntuales.

"Es importante seguir invirtiendo en prevención, innovación y cuidados", recoge el mensaje difundido por la Junta de Andalucía, que subraya como cierre que "Andalucía siempre estará al lado de las mujeres".

Reuniones con colectivos y planes de refuerzo

Tras la salida de la consejera de Salud forzada por su gestión de la crisis abierta tras la difusión de los testimonios de mujeres que habían sufrido fallos en el cribado de cáncer en la Cadena SER, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan de choque en todos los protocolos de detección precoz de cáncer con el que pretende invertir casi 100 millones y contratar a más de 700 personas.

Antonio Sanz ha retomado el diálogo con asociaciones tras la crisis de los cribados / El Correo

Además, el nuevo consejero, Antonio Sanz, ha intentado retomar el diálogo con asociaciones y colegios profesionales que se encontraba prácticamente roto. Así, en los últimos días ha habido encuentros con el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, con la Asociación Española contra el Cáncer o con la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (Agamama).

Esta semana, además, afrontará el primer debate general sobre la situación de la sanidad pública que se celebrará en el Parlamento el 22 de octubre. Se trata de una reivindicación de los grupos de la oposición desde hace más de un año que se ha tramitado ahora y que supondrá la primera comparecencia de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad.