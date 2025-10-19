Este es el pueblo de Cádiz con dos joyas monumentales 'siamesas' que se asoman sobre un enorme acantilado

Andalucía y los 785 municipios que la componen rezuman cultura, historia, patrimonio y arte en cada uno de sus rincones, convirtiendo así la comunidad autónoma en un sinfín de belleza presente en sus enormes arenales, sus bosques de cuento, sus monumentos milenarios y las particularidades que hacen especial cada uno de sus territorios, como es el caso de un pueblo de Cádiz que tiene dos joyas monumentales siamesas' que se erigen sobre un vertiginoso acantilado.

Esta localidad cuya hermosura y riqueza hicieron que fuera declarada conjunto histórico-artístico en 1983 es Olvera, un paraíso en el corazón de los Pueblos Blancos de Cádiz que mantiene su origen árabe en el entramado de sus calles, con casas encaladas y callejuelas que trepan por la ladera en la que se encuentra, en plena Sierra Norte de Cádiz.

Esto, unido a la elevada ubicación de este municipio de apenas 8.000 habitantes, situado a 640 metros sobre el nivel del mar, permite a sus habitantes y visitantes disfrutar de las mejores vistas de toda la sierra y la inmensidad de los campos de olivos como el mejor balcón natural de la belleza más salvaje de Cádiz.

Este pueblo de Cádiz tiene dos monumentos 'siameses' sobre un enorme acantilado

De ese modo, el trazado de su casco histórico, localizado en el barrio de la Villa, se retuerce en una pendiente constante que finaliza en las dos obras maestras del pueblo, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación y el Castillo, dos monumentos 'siameses' que se levantan en paralelo sobre enorme acantilado, permitiendo así una panorámica propia de cuentos y leyendas.

Olvera, el pueblo de Cádiz con dos joyas monumentales siamesas que se asoman de un enorme acantilado / Cádiz Turismo

La iglesia es una construcción neoclásica declarada Bien de Interés Cultural que data del siglo XIII y que fue construida a petición de los duques de Osuna. Esta construcción patrimonial se encuentra ubicada en la Plaza de la Iglesia y ofrece una vista privilegiada de todo el municipio, la inmensidad de la Sierra de Cádiz y su mar de olivares.

Y observándola de cerca se encuentra el otro gran monumento del municipio gaditano, el Castillo de Olvera, una fortaleza musulmana del siglo XII que formó parte del sistema defensivo del Reino de Granada y que aún conserva sus muros, torreones y la torre del Homenaje.

Olvera, un paraje lleno de naturaleza e historia en la Sierra de Cádiz

De su muralla, además, se mantienen siete contrafuertes que la sostenían y restos del edificio de 'La Cilla', que durante siglos ha servido de granero, bodega y cárcel de mujeres, y que en la actualidad alberga el Museo de la Frontera y los Castillos para que los ciudadanos conozcan más de esos tiempos pasados en los que Olvera formaba parte de la frontera entre los reinos cristianos y musulmanes.

Además, la localidad no solo ofrece a sus visitantes un sinfín de monumentos y vistas únicas, sino también la mejor gastronomía de la zona, con su reconocido aceite de oliva con denominación de origen, sus guisos de caza, sopas, chacinas y carnes de la zona. A esto se suma sus opciones de ocio activo, con trazados y senderos como la Vía Verde de la Sierra, con 36 kilómetros de recorrido por el trazado del antiguo ferrocarril y que llega a lugares como el Peñón de Zaframagón, declarado Reserva Natural en 1989 por tener la mayor concentración de buitres leonados de toda Andalucía.