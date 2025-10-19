Solicitan 150 años de cárcel para el hombre que embistió una terraza con su coche en Huelva: en una estaba su expareja

El juicio por el atropello mortal de Gibraleón llegará los días 20, 21 y 22 de octubre a la Audiencia Provincial de Huelva. Los hechos se remontan al 9 de octubre de 2022, cuando un varón diagnosticado con un trastorno antisocial embistió con su coche la terraza de un bar, matando a un hombre de 32 años y dejando lesionadas a otras 6 personas.

Será un Tribunal del Jurado el encargado de enjuiciar los hechos. La acusación particular, ejercida por el letrado José Luis Orta en representación de la familia del fallecido y la mayor parte de los lesionados, solicita un total de 150 años de prisión para el autor del atropello: 25 por un delito de asesinato con el agravante de alevosía, 15 por ocho delitos de tentativa de asesinato con alevosía en grado de tentativa y 5 años por el delito de conducción temeraria.

El Ministerio Fiscal ha sido más cauto. De esta manera, rebaja la petición de cárcel por el delito de asesinato a 23 años al aplicar un atenuante de alteración psíquica. El informe del equipo forense, sin embargo, aseguró que "el acusado tiene sus capacidades perfectas y es capaz de comprender el alcance de lo que hizo, siendo consciente y responsable de sus actos". Contempla solo este informe un trastorno antisocial y consumo de drogas. La defensa pide la absolución del varón, en prisión provisional, por inimputabilidad.

La acusación particular refiere en su escrito que el acusado tiene antecedentes policiales "por comportamientos violentos". Los mismos tienen que ver con amenazas y agresiones. Asimismo, cabe destacar que el acusado mantenía rencillas anteriores contra la primera mesa atropellada, en la que se encontraba su expareja. De hecho, según el escrito de acusación, el varón ya había intentado atropellar al padre de su expareja en una ocasión anterior.

"Os tengo que matar a todos"

El acusado conducía su Ford Focus por las calles de Gibraleón el pasado 9 de octubre de 2022 cuando alcanzó el bar El Apoderado. Según relata la acusación en su escrito, los testigos le escucharon gritar: "Esa mesa hay que atropellarla"; "os voy a llevar por delante"; "os tengo que matar a todos"; "hijos de puta".

Fue entonces cuando se dirigió hacia la mesa en la que se encontraba tres personas. Uno de ellos a día de hoy es de los que mayores secuelas presenta. "La capacidad de respuesta fue limitada", dice el escrito de acusación.

La segunda mesa, sin embargo, salió peor parada. Había cuatro personas y una de ellas perdió la vida "tras un impacto directo contra su cuerpo", expone la acusación. El acusado intentó una nueva embestida. Sin embargo, "las consecuencias no fueron más graves por la distracción que al acusado le supuso la presencia de un testigo". El varón hizo aspavientos para que centrara su vista en él y la retirara del bar 'El Apoderado' poniendo en peligro su vida.

Una embestida más

El acusado se fue del lugar de los hechos y buscó un nuevo bar. Situado frente a La Almazara volvió a embestir una mesa en la que había cuatro personas para después gritar: "Ya no vais a hablar más de mí" y “ahora os vais a reir con razón".

El varón huyó del lugar de los hechos, pero la Policía Nacional logró apresarle. El acusado se encuentra en prisión provisional a la espera de que lo juzgue esta próxima semana un tribunal del jurado.