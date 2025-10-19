El 60% de los universitarios no tiene un nivel B2 de inglés y no podría graduarse con la nueva ley andaluza

Seis de cada diez universitarios no tiene en estos momentos un nivel B2 de inglés o de cualquier otro idioma por lo que, si se aplicara ya la nueva ley andaluza, no podrían graduarse en ningún centro público ni privado. Esta medida, no obstante, entrará en vigor, si se cumplen las previsiones de la Consejería a partir del año 2029.

De acuerdo con los datos difundidos por Europa Press, sólo cuatro de cada diez estudiantes cumplirían con la Ley Universitaria para Andalucía que establece que "el nivel requerido para la obtención de títulos universitarios oficiales nunca podrá ser inferior al nivel B2 de acuerdo con la clasificación establecida por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante, MCER)".

"A tal efecto, las universidades podrán integrar enseñanzas de idiomas en los planes de estudios y potenciarlas en sus planes de fomento del plurilingüismo", recoge el proyecto de ley en tramitación parlamentaria. El nivel de idiomas será también un "requisito necesario" para el acceso a la figura de ayudante doctor y profesor contratado doctor en el caso de que estas sean las formas de incorporación a una universidad pública.

Becas y ayudas

"La Administración de la Junta de Andalucía incluirá en el modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas la "cobertura necesaria" para que las universidades públicas establezcan los programas de becas y ayudas específicamente orientados a la obtención" de la acreditación del B2.

Igualmente, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, en coordinación con las universidades, fomentará los programas de movilidad internacional y de intercambio que puedan resultar de ayuda para la mejora de la capacitación lingüística del estudiantado, del profesorado y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, así como las universidades deberán contar con un plan de plurilingüismo que impulse la impartición de la docencia en una lengua oficial de la Unión Europea y la obtención de títulos bilingües.

En relación con las ayudas, La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha financiado "un curso más" el programa de ayudas de hasta 300 euros dirigido a universitarios andaluces para acreditar idiomas de nivel B1 o superior en una lengua extranjera, favoreciendo con esta medida "la internacionalización, la empleabilidad y la movilidad de los estudiantes".

Los fondos contribuyen a cubrir los gastos de matrícula y del curso de formación y están destinados al alumnado con "menor renta familiar o con dificultades económicas" que cursa sus estudios de grado en las universidades públicas andaluzas con el fin de "promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación universitaria".

Con respecto a quienes pueden acceder a estos recursos, sólo pueden los estudiantes que hayan tenido la condición de becario del Ministerio de Educación en el curso en que participen en la convocatoria o en el curso inmediatamente anterior y haber obtenido la acreditación lingüística correspondiente. Para solicitar la ayuda, los alumnos deberán acompañar la solicitud de los justificantes de gastos siguiendo, en todo caso, el procedimiento y los plazos que determine su universidad.