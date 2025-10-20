Cambia el tiempo en Andalucía: se disparan las temperaturas y llegan las lluvias el fin de semana

El otoño meteorológico se reactiva con la llegada de lluvias impulsadas por el paso de varios frentes atlánticos, que dejarán precipitaciones en el oeste, centro y norte de la península, especialmente abundantes en Galicia, mientras que las temperaturas inusualmente altas para la época marcarán la semana. A mediados de semana, el termómetro podría superar los 32/34 grados en gran parte de Andalucía, configurando un episodio de calor anómalo para estas fechas.

Las temperaturas serán más altas de lo normal para la época del año, especialmente entre el miércoles y el viernes, cuando podrían estar entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en el sur peninsular e incluso se podrían dar noches tropicales a orillas del Mediterráneo, ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Lunes

Este lunes será una "jornada lluviosa" en Galicia, comunidades cantábricas, Castilla y León y entorno de Los Pirineos, con mayor intensidad en Galicia, donde se prevén abundantes, localmente fuertes y acompañadas de tormenta, sobre todo en la segunda mitad del día, cuando también el viento soplará con fuerza.

Las lluvias se extenderán a zonas del centro peninsular, sobre todo en áreas de montaña, mientras que en Cataluña, el tercio sur y las Islas Baleares apenas se prevén precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas serán "más bajas" en general, salvo en el área mediterránea, donde subirán por la llegada los vientos del oeste recalentados, favoreciendo que ciudades como Málaga o Valencia se aproximen a los 30 grados.

Martes y miércoles

El martes será de nuevo un día muy lluvioso en Galicia, con chubascos tormentosos y acumulados de precipitación significativos, especialmente en las Rías Baixas. Este día las precipitaciones se extenderán de nuevo a las comunidades cantábricas, Castilla y León, Extremadura, norte de Andalucía y puntos de la zona centro.

Las temperaturas subirán ligeramente con un ambiente muy suave y se rondarán los 28 a 30 grados en el Valle del Guadalquivir y en el área mediterránea.

Según el portavoz de la Aemet, el miércoles será nuevamente una jornada muy lluviosa en Galicia, especialmente en el oeste de la comunidad. Las precipitaciones podrían alcanzar otras zonas del tercio norte, el oeste peninsular, el centro y el este de Andalucía, aunque no llegarán al Mediterráneo ni a Baleares.

Esta jornada se espera un "notable aumento" de las temperaturas con máximas altas de hasta 30-32 grados en ciudades del este y del sur peninsular como Córdoba, Sevilla, Murcia, Valencia o Alicante.

Respecto a las nocturnas, Del Campo ha adelantado que podrían registrarse noches tropicales, aquellas en las que no se baja de los 20 grados, a orillas del Mediterráneo.

Jueves y viernes

El jueves y el viernes serán jornadas “muy lluviosas” en el noroeste, especialmente en Galicia, las comunidades cantábricas y el norte de Castilla y León. Las precipitaciones también podrían alcanzar zonas de montaña orientadas al oeste, como los Montes de León, el Sistema Ibérico norte y la Cordillera Cantábrica.

Mientras tanto, el sur y el este del país seguirán bajo temperaturas anómalamente altas para esta época del año, entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual. En ciudades como Murcia, Sevilla, Córdoba o Granada se podrían alcanzar o incluso superar los 32 a 34 grados, con noches tropicales en varios puntos del litoral mediterráneo.

Los expertos destacan este contraste térmico como una de las principales características de esta semana, marcada por la llegada de frentes atlánticos al norte y la persistencia del calor en el sur, que mantiene valores más propios de finales de verano que de mediados de octubre.

Para el fin de semana, y aunque todavía hay incertidumbre, los modelos apuntan a un descenso térmico acompañado de lluvias que podrían afectar a amplias zonas del país, especialmente en el tercio norte peninsular.