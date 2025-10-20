Descubre estos órganos que son joyas escondidas en pueblos andaluces: 14 conciertos libres y gratuitos

La consejera de Cultura Patricia del Pozo ha presentado en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción del municipio sevillano de Alcalá del Río los contenidos del nuevo ciclo musical de órgano que, desde inicios de noviembre y hasta finales de diciembre, "va a poner de relieve la valiosa red de instrumentos históricos de las capillas, iglesias y colegiatas andaluzas, resaltando su excepcional valor patrimonial", avanzó la responsable de Cultura del Gobierno andaluz.

"Este nuevo ciclo musical, que nace con vocación de continuidad, es un programa innovador que aspira acercar a todo tipo de públicos la música de órgano, sin duda, una de las grandes desconocidas de nuestro repertorio", en palabras de Del Pozo. Por este motivo, el certamen contará con la participación de destacados organistas, sopranos, tenores y otros intérpretes de viento y percusión, "uniendo patrimonio histórico-artístico, con el patrimonio natural y etnológico en una iniciativa única de gran valor cultural y social".

Bajo el título de 'Ciclo de Órganos de Andalucía. Música y Patrimonio', esta iniciativa "ha programado un total de 14 conciertos en otros tantos municipios andaluces de tamaño pequeño y mediano, ubicados en las ocho provincias". Se ha optado por promocionar "la oferta cultural en estos enclaves patrimoniales, de tal modo que la música no sólo permitirá apreciar la belleza de estos órganos singulares, construidos entre los siglos XVIII, XIX y XX, sino también realzar la historia y la identidad de los pueblos que los han conservado con mimo y orgullo, convirtiéndose en un puente entre pasado, presente y futuro".

La consejera de Cultura ha estado acompañada en el acto de presentación de este ciclo de órgano por el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez Antúnez; la alcaldesa de Alcalá del Río, María Gema García Roca; el secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez, así como por el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, José María Campos Peña.

Estos son los enclaves

El programa llevará al público por 14 enclaves excepcionales de Andalucía. Arrancará el 1 de noviembre con un concierto de la soprano María Ogueta y del organista Abraham Martínez, en el órgano barroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Alcalá del Río (Sevilla), ejemplo de la escuela hispana del siglo XVIII. Tras este recital, el ciclo se desplazará al sorprendente órgano con corazón renacentista de la Iglesia de Santiago el Mayor de Castaño del Robledo (Huelva), con el trío Clarines de Batalla -compuesto por Vicente Alcaide, a la trompeta natural, Abraham Martínez, al órgano, y Álvaro Garrido, en la percusión- , así como a la Iglesia de Santa María de la Asunción de Aracena (Huelva), testigo de la continuidad musical del siglo XX, con la interpretación en solitario del organista Miguel Ángel García los días 8 y 9 de noviembre, respectivamente.

Tras estos conciertos, le llegará el turno al instrumento del maestro organero francés Guillermo D'Enoyer en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Vélez-Rubio (Almería), de la mano del organista Lorenzo Ghielmi, y al delicado instrumento rococó de la Iglesia de la Purísima Concepción en Gilena (Sevilla), con la interpretación de José María Mas y Bonet, ambos el 15 de noviembre.

En la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Gádor (Almería) sonará, el 22 de noviembre, su singular órgano neoclásico de gran fuerza expresiva, de la mano de Luis Antonio González, acompañado por la soprano Olalla Alemán.

Completan este itinerario sonoro y musical el majestuoso instrumento de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Santa María del Alcázar y San Andrés de Baeza (Jaén), ejemplo del esplendor sonoro andaluz del XVIII, el 23 de noviembre, con Joao Vaz, acompañado de Tiago Simas, al corneto.

A ellos se va a sumar el monumental órgano de Antequera (Málaga), una de las piezas más valiosas del patrimonio organístico andaluz, con la maestría de Martin Böcker, el 29 de noviembre. Un día después, el moderno órgano de Marbella (Málaga), construido en 1975, unirá tradición y contemporaneidad con la interpretación de Hans Davidsson.

Ya en diciembre, el día 6, el órgano barroco del convento de Santa Clara de Montilla sonará con la interpretación de Ignasi Jordá y Leo Luckert, a la viola de gamba. En Alcalá de los Gazules (Cádiz), el 13 de diciembre, la Iglesia de San Jorge ejemplificará la esencia del barroco andaluz de mediados del XVIII con la actuación de Ludovice Ensemble -integrado por el organista Miguel Jaloto, el tenor Fernando Guimaraes y la soprano Raquel Mendes-, mientras que Arcos de la Frontera (Cádiz) contará con Martin Rost para ponerse al frente del órgano de la Iglesia de Santa María de la Asunción, muestra tanto de la elegancia barroca como de la potencia sonora.

Por último, el órgano restaurado de la Iglesia de la Anunciación de Aldeire (Granada), joya rural que ha recuperado su voz gracias al impulso vecinal, elevará su música de la mano de Juan María Pedrero, el 20 de diciembre, mientras que el instrumento barroco de La Zubia (Granada), testimonio del arte granadino del siglo XVIII, cerrará el ciclo con Andrés Cea justo un día después.

El acceso a todos los conciertos es libre y gratuito. La programación completa puede consultarse aquí.