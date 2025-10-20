Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos detenidos por la muerte a puñaladas de un hombre en Punta Umbría

A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios desplazados al lugar, la víctima no pudo ser reanimada y ha fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas

Huelva

Dos personas han sido detenidas en Punta Umbría en relación con la muerte de un hombre que ha sido apuñalado en la tarde de este lunes en el transcurso de una discusión.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos han tenido lugar en un barrio de dicha localidad cuando, por causas que se desconocen, se inició una discusión entre ambos y uno de ellos hizo uso de un arma blanca ocasionándole lesiones de extrema gravedad al otro.

A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios desplazados al lugar, la víctima no pudo ser reanimada y ha fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas.

La Guardia Civil inició las primeras diligencias de investigación que permitieron identificar a las supuestas personas relacionadas con la discusión y, como resultado de ello, han habido dos detenidos.

Una vez finalizada la instrucción de diligencias, los arrestados serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

