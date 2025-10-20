Movilidad
Interrumpida la circulación de trenes de Media Distancia entre Córdoba y Jaén por la avería en una catenaria
Un tren de mercancías está detrás de esta avería después de engancharse con el pantógrafo
La circulación ferroviaria de los trenes de Media Distancia entre Córdoba y Jaén/Linares-Baeza permanece interrumpida desde primera hora de este lunes 20 de octubre por una avería en una catenaria provocada por un tren de mercancías.
Según informa el Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incidente que mantiene suspendida la circulación de trenes en este trayecto es "una falta de tensión provocada por el enganchón del pantógrafo de un tren de mercancías con la catenaria entre Córdoba y Alcolea de Córdoba".
Por su parte, Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre Córdoba y Alcolea de Córdoba para los usuarios de los trenes afectados.
- Un frente frío traerá un cambio de tiempo en Andalucía este fin de semana
- Más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato en el Servicio Andaluz de Salud
- Más de media Andalucía afectada por un frente de borrasca con lluvias dos días
- Esta es la provincia andaluza que tiene el único bosque subtropical de Europa: con más de 170.000 hectáreas de superficie protegida
- El acuerdo para transformar el trabajo de los funcionarios andaluces se estanca tras un choque entre Junta y sindicatos
- El 40% de los 18.000 aspirantes a una plaza del Servicio Andaluz de Salud no acude a las oposiciones
- La tragedia de Sandra Peña se podría haber evitado: 'Hay herramientas muy potentes contra el 'bullying'
- Nueva incidencia en la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid: los trenes registran retrasos por una avería