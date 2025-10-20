Sucesos
Muere un hombre tras ser arrastrado por un mulo en Valverde del Camino
Fuentes de la Policía Local han explicado que todo apunta a que el fallecido estaba probando un cabezal en animales de su propiedad cuando se le ha quedado una de las manos enganchadas y uno de los animales lo ha arrastrado y golpeado
Un hombre ha fallecido este lunes en Valverde del Camino (Huelva) tras ser arrastrado y golpeado por un mulo, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.
El suceso se ha producido en torno a las 14:00 horas, en un camino a las afueras del pueblo, en las inmediaciones de la A-496, en una zona de granjas.
El teléfono 112 ha recibido un aviso en el que se indicaba que un hombre estaba siendo arrastrado por un mulo, por lo que de inmediato se dio aviso a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.
Fuentes de la Policía Local han explicado al 112 que todo apunta a que el fallecido estaba probando un cabezal en animales de su propiedad cuando se le ha quedado una de las manos enganchadas y uno de los animales lo ha arrastrado y golpeado.
Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del varón, que tenía 52 años.
