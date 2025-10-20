La plaga del mildiu arrasa con más de la mitad de la cosecha en la vendimia del Condado de Huelva

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Protegida Condado de Huelva ha confirmado las previsiones de pérdida de cosecha para esta vendimia que se ha cerrado con una merma en la producción de entre un 50-60% como consecuencia de la afección del mildiu.

El Consejo Regulador, a través de un comunicado, ha detallado que este porcentaje se traduce en aproximadamente 10 millones de kilos de uva no recolectada. Frente a esta situación, el presidente del Consejo Regulador, Vicente Pérez García, ha agradecido la sensibilidad y la rápida respuesta de las administraciones más cercanas: la Diputación de Huelva y la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

"Después de terminar la recolección, se ha comprobado, desgraciadamente, que el mildiu hizo el daño que ya habíamos previsto. Las pérdidas han sido muy importantes," ha declarado el presidente.

El trabajo de mediación y representación del Consejo Regulador, ha informado este organismo, se ha materializado en dos importantes líneas de apoyo económico y administrativo para los viticultores; primero de ellos el acordado con la Diputación de Huelva por el que se condona el canon de viña -tasa que los agricultores deben abonar al Consejo Regulador-, que asumirá esta institución.

Aunque el presidente ha señalado que "no es una cantidad de dinero enorme," ha subrayado que "sí es un alivio que siempre ayuda" y que "llega a todos los agricultores" por igual.

Por su parte, la Consejería de Agricultura se ha comprometido a ofrecer ayudas directas a los viticultores, las cuales están a la espera de publicarse. Se estima que estas ayudas estarán en torno a los 400 euros por hectárea, una cantidad que el presidente ha calificado de "ayuda importante, pues eso sí será bastante más dinero".

Vicente Pérez ha valorado que estas ayudas son un gesto de apoyo a un cultivo de gran importancia para la zona, destacando que "estamos hablando de cultivos de secano, en su gran mayoría son cultivos que se hacen bajo la agricultura ecológica" y que "nuestras viñas están alrededor de Doñana y de alguna forma son una barrera o un mosaico que se crea ahí en cuanto a la biodiversidad, tanto de aves como de insectos, que es muy importante".

A pesar de la drástica reducción de la cosecha, el presidente del Consejo Regulador ofrece un pequeño balance esperanzador: "Lo que sí es verdad también es que la uva que se ha recolectado es de buena calidad, y que ésta "ayudará a compensar un poquito las pérdidas" y ha reiterado su compromiso "inquebrantable" por seguir trabajando en la defensa y el apoyo del sector vitivinícola del Condado de Huelva.

Cabe destacar que estas ayudas de la Junta de Andalucía se impulsaron inicialmente desde el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva, cuya iniciativa ha servido de base para articular las medidas de apoyo al sector afectado por el mildiu.

A partir de esta actuación pionera, otros consejos reguladores andaluces también podrán beneficiarse de estas líneas de ayuda, ampliando así el alcance de las medidas y reforzando la protección del viñedo en toda la comunidad.