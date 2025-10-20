La preocupación por la sanidad se dobla en el 'CIS andaluz' que deja en el aire la mayoría absoluta del PP

Uno de cada cinco andaluces reconocen que la sanidad es el problema que más le afecta de forma personal. El barómetro del Centro de Estudios Andaluces, que por primera vez apunta la posibilidad de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pierda la mayoría absoluta, señala de nuevo al problema de la sanidad pública en la comunidad autónoma. Sin embargo, en esta ocasión su relevancia crece de forma exponencial en relación a la importancia que ha tenido en ocasiones anteriores.

Pese a la preocupación sobre la sanidad que siempre se ha reflejado en el barómetro del Centra, hace tiempo que los andaluces no lo perciben de una forma tan clara. En solo tres meses han pasado de identificarla como el principal problema que les afecta de forma directa el 11,6% de los andaluces en el mes de julio, a hacerlo el 21,6%, casi el doble, en octubre.

Hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó entres el 15 de septiembre y el 1 de octubre, por lo que apenas recoge el comienzo de la crisis de los cribados que ha terminado con la dimisión o cese de la hasta entonces consejera de Salud, Rocío Hernández. Las primeras informaciones que adelantó Radio Sevilla fueron el domingo 28 y, pese a que en un primer momento el Gobierno trató de minimizar el problema y reducirlo a "tres o cuatro casos" las pacientes afectadas no han dejado de crecer.

La crisis aumenta

Aunque los datos no reflejan el grueso de la crisis de los cribados, la preocupación de los andaluces y del propio Gobierno de la Junta va en aumento. La situación no ha mejorado desde entonces y la opinión pública ha puesto por primera vez entre las cuerdas a Moreno, que llevaba cuatro años de idilio con la mayoría absoluta. Desde que se destapó en caso se han multiplicado los casos, las movilizaciones y las informaciones, que han dado el salto a la prensa internacional.

Aunque el PP seguiría siendo el partido más votado, pierde escaños hasta situarse entre los 54 y lo 56, al filo de la mayoría absoluta. Sin embagro, no es el PSOE quien recoge esta caída, de hecho, los de María Jesús Montero se sitúan entre 26 y 29 escaños, sino que es Vox quien crece hasta los 16 o 18. Mientras tanto, es la izquierda quien recoge el voto perdido por los socialistas y Por Andalucía sube hasta los seis u ocho diputados y Adelante se mantiene entre dos y tres.

Hace tiempo que la sanidad se cuela entre las principales preocupaciones de los andaluces. La polémica de las presuntas irregularidades, que mantienen a los tres últimos gerentes del SAS imputados, y, sobre todo, las listas de espera en la atención primaria, los especialistas o las pruebas diagnósticas afectan directamente a los andaluces. En algunos centros de salud de la comunidad hay que esperar hasta 12 o 15 días para poder ver o recibir una llamada del médico de cabecera.

Tal es la situación de la sanidad que, después de dos años y medio, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha aceptado incluir en el orden del día un debate monográfico sobre sanidad. Después de todo este tiempo asegurando que "no ha lugar", desde el PP entienden "que este es el momento para hacerlo". La decisión se produce de forma acelerada tras la crisis política pese a las peticiones constantes de la oposición y los sindicatos, que han registrado una proposición de ley tras reunir más de 57.000 firmas.

Será la mano derecha del presidente, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ahora será la cabeza también de las competencias de Sanidad, quien se encargue de darle la vuelta a la situación y solucionar los problemas que enfrenta la cartera. Desde que accedió al cargo el pasado miércoles, el dirigente popular se ha reunido con los gerentes de los hospitales, sindicatos y asociaciones de profesionales, como el Sindicato Médico o el Sindicato de Enfermería (Satse), con quienes se ha reunido este mismo lunes.