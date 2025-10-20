El Sindicato Médico se reúne con el consejero de Sanidad: "Si no mejora la situación de los facultativos va a ser imposible tener resultados"

La ruta de encuentros y reuniones entre agentes del sector sanitario y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha dado un paso más. Este lunes, Sanz ha acudido a su cita con el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para hablar de la situación del sistema sanitario público, donde se han abordado temas como la falta de médicos en los hospitales y centros públicos y el colapso en las listas de espera quirúrgicas y de consulta. De acuerdo con el presidente del SMA, Rafael Ojeda, este primer encuentro en la sede de los médicos ha servido para iniciar un diálogo "permanente" que impulse la toma de decisiones para mejorar el funcionamiento del sistema. "No ha anunciado medidas concretas, pero si no cambia la situación de los facultativos va a ser imposible tener resultados", ha advertido Ojeda en una conversación con El Correo de Andalucía.

El consejero de Sanidad se reunía a finales de la semana pasada con la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama y con la Asociación de Mujeres Mastectomatizadas de Jerez de la Frontera para abordar la crisis del cribado del cáncer de mama. Esta mañana, su reunión con el SMA ha coincidido con la publicación de los datos de la última encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA): la Sanidad es la preocupación que los andaluces más padecen en primera persona, un índice que se duplica desde julio. En este contexto, Sanz ha acudido a su cita con el SMA junto a la viceconsejera de Sanidad, María Luisa del Moral, y el director general de personal, José Luis Sedeño. Le han recibido en la sede del SMA el presidente junto a la vicepresidenta del SMA, Carmen Serrano y al secretario general del SMA, Ángel Tocino.

Esta cita es solo una de las muchas reuniones que ha avanzado e consejero, que se reunirá “en los próximos días con todas las entidades, sindicatos, colegios profesionales, sociedades científicas y asociaciones de pacientes”. De esta forma, se pone en marcha la “agenda más potente de diálogo y escucha que jamás haya existido en la Consejería”.

De acuerdo con el sindicato, la conservación, que ha sido en un "clima de cordialidad" se ha limitado a hablar en "términos generales" del escenario de la sanidad, sin ahondar en ningún asunto en concreto, ni si quiera en los retrasos del cribado del cáncer de mama. Para Ojeda, el principal objetivo del SMA y en el que han incidido en numerosas ocasiones durante el encuentro es "mejorar la calidad asistencial de la población", y para ello advierten de que "tienen que mejorar las condiciones de los médicos". "El primer paso es entablar una relación fluida entre el Servicio Andaluz de Salud y el sindicato médico y que a partir de ahí se tomen medidas", ha añadido.

A las reclamaciones del sindicato para demandar medidas que eviten la fuga de médicos a otras comunidades o al sector privado, Ojeda reconoce que Sanz se ha mostrado "de acuerdo con la falta de médicos" y se ha abierto a aumentar el número de facultativos así como a mejorar sus incentivos. Por su parte, el titular de Sanidad ha asegurado que se van a estudiar detalladamente cada una de las medidas presentadas y que se van a convocar nuevas reuniones.

"Nos ha pedido un margen de maniobra para actuar"

Tal como explica Ojeda, el discurso de Sanz ha sido "ortodoxo a nivel político" y no ha comunicado "nada inesperado". "Agradecemos que se haya personado en nuestra sede, pero a partir de aquí, nuestro colectivo necesita hechos".

Durante la reunión, Sanz, que se ha mostrado onocedor de todas las reclamaciones y peticiones que presentaba el sindicato, ha demandado tiempo para implantar medidas. "Nos ha pedido un margen de maniobra para actuar, pero nosotros le hemos dicho que la situación es tan difícil que necesitamos que la Consejería actúa rápidamente".

La percepción del presidente del SMA es que el recién llegado a la Consejería de Sanidad conocía los principales problemas de la sanidad pero conocía la situación a fondo. "Tiene un conocimiento general, pero no tiene un conocimiento a fondo. Lo primero que tiene que hacer es ponerse a estudiar y analizar al detalle el escenario", ha reflexionado Ojeda, a lo que ha añdido: "Me ha transmitido que va a trabajar a fondo para conocer la dimensión del problema y que está dispuesto a hablar con todos los colectivos".

"No ha hecho comentarios sobre las listas de espera"

Las listas de espera se han posicionado como el segundo gran tema durante la reunión, sin embargo no ha habido respuesta por parte de Sanz. "Hemos denunciado el colapso y las demoras para que las listas de espera sean de mejor acceso, pero él no ha hecho comentarios sobre ello", ha comentado el presidente del SMA.

Por parte del SMA, tal como ha señalado su presidente, están a la expectativa de los siguientes pasos que lleve a cabo la Consejería. "Entonces valoraremos si su buena voluntad se traduce en mejor asistencia médica", ha insistido.