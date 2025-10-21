Amama denuncia ante la Fiscalía a la Junta por “borrar pruebas médicas” en ClicSalud

La Asociación Amama se ha personado en los juzgados del Prado de San Sebastián para presentar un escrito a Fiscalía denunciando a la Junta de Andalucía por presuntamente “borrar pruebas de ClicSalud y del Diraya”, donde se almacenan los historiales médicos.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha convocado a los medios de comunicación este martes tras formular la denuncia en los juzgados, donde ha acudido con cuatro compañeras de la entidad y sin la presencia de su abogado, Manuel Jiménez. “Esto podría constatar un delito y una presunta ocultación de pruebas”, ha señalado la presidenta.

Claverol se ha referido a este hecho como un presunto caso de “obstrucción a la justicia al impedir que estas mujeres puedan imprimir sus mamografías y ecografías”, una herramienta que todas necesitan a la hora de plantear una demanda colectiva o individual contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

“Nosotros creemos profundamente en la justicia y tendrá que ser Fiscalía quien decida si procede investigar todo esto”, ha añadido. Desde Amama, advierten de que este suceso “está dejando indefensas a muchas mujeres que quieren denunciar a la Junta y no pueden”. No solo hablan de una “desaparición” de pruebas, si no de un desorden. “Lo que aparece en ClicSalud no aparece en Diraya y viceversa”.

Por el momento, no han querido concretar cuántas denuncias de mujeres afectadas han recibido y si el problema se extiende al resto de provincias andaluzas. Tampoco han querido dar “ningún tipo de detalle” sobre la información presentada. "El problema es grave y no queremos exponer más a estas mujeres", se ha justificado. "No nos vamos a callar y no vamos a permitir que se calle a las mujeres, por eso estamos aquí, para alzar la voz de todas las mujeres andaluzas", ha reivindicado.

Amama pospone otra reunión con la Junta

Amama tuvo un "tenso" encuentro el pasado 2 de octubre con la exconsejera de Salud, Rocío Hernández, horas antes de que la Junta Anunciará que iba a ponerse en contacto con 2.000 mujeres que tenían resultados dudosos en sus mamografías. En cuanto a un posible encuentro con el nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz, Claverol, que este lunes confirmaba a este periódico que no estaba interesada en una nueva reunión, ha aceptado “posponer” la cita. “Se han puesto en contacto con nosotras y hemos decidido posponerla, primero que se pongan a trabajar y atiendan a las mujeres afectadas”.

"Seguimos recibiendo llamadas de afectadas por el cribado"

Este lunes, Sanz confirmaba que ya se había realizado las 1.800 llamadas a las mujeres afectadas por los retrasos del cribado y anunciaba que se realizarían las pruebas pertinentes (mamografía y ecografía) antes del 15 de noviembre. Sin embargo, desde Amama sostienen que a día de hoy siguen recibiendo llamadas de mujeres que no han sido informadas de los resultados de sus mamografías. "Es muy fácil decir que solo hay 2.000 y atajar el problema en el Virgen del Rocío, pero la realidad es que sabemos que son muchas más".