CCOO y UGT acusan a la Junta de derivar dinero de los funcionarios a la sanidad tras la crisis de los cribados

CCOO y UGT denuncian que los cambios de opinión de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en el acuerdo de transformación de la administración andaluza se deben a la crisis de los cribados. Después de frenar las negociaciones, ambos sindicatos han aprovechado la manifestación ya convocada el jueves 30 frente a la Subdelegación del Gobierno contra el bloqueo de las negociaciones por las subidas salariales por parte del ministro Óscar López, para denunciar la actitud de la Junta.

Desde los sindicatos afectados por el cambio de la Consejería de Justicia detallan que el texto estaba listo y acordado por las partes para firmarlo, por lo que la propuesta in extremis de la cartera que dirige José Antonio Nieto para cambiar montantes económicos sorprendió a todos. La reunión se produjo el pasado viernes 17, tras la crisis desencadenada por las incidencias en los cribados del cáncer de mama, por lo que tanto UGT como CCOO apuntan a esta situación como el principal motivo del cambio de opinión.

"Vamos a pagar la crisis de Gobierno por Salud", denuncian desde UGT, que recuerdan que "este misma semana ha habido un cambio de estructura en el Gobierno andaluz" y reiteran que "e dijo que había una limitante que era de salud en los equipos negociadores". Así, acusan a la cartera responsable de las cuentas andaluzas del recorte y denuncian no saber "cuánto dinero" van a perder. Fuentes de la Consejería de Hacienda consultadas por este periódico señalan que ellos no han tenido relación con la negociación de este decreto.

En un principio, la cita de Justicia con los representantes de los funcionarios estaba prevista para el 2 de octubre, apenas cuatro días después de que saltara la noticia de que había retrasos e incidencias en los casos "no concluyentes" de mamografías. "No entendíamos que pasaba, con el boli en la mano nos quitaron el papel", lamentan desde CCOO. Ya el viernes, según estas fuentes, al "inicio de la reunión", les desgranaron que había que "destinar mas presupuesto a la parte sanitaria por toda la situación que se está dando".

Las medidas buscaban la transformación hacia un nuevo modelo de la función pública andaluza e incluía una mejora en las condiciones de los empleados públicos. Este nuevo modelo vinculaba las retribuciones al alcance de objetivos e incluía la evaluación del desempeño de los trabajadores. Entre las principales novedades que planteó Justicia en el encuentro había, según CCOO, "recortes a las categorías más bajas y al sector público instrumental", a los "más necesitados".

La manifestación planteada por CCOO y UGT y concretada este lunes comenzará con los funcionarios autonómicos frente al Palacio de San Telmo y se dirigirá por Palos de la Frontera hacia la Plaza de España, donde se encontrarán con los funcionarios públicos de otras administraciones para protestar contra el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, a la que están llamados medio millón de andaluces. Aunque si la Junta vuelve a la mesa antes de esta fecha, podría desconvocarse.

CSIF se desmarca

Aunque CSIF, UGT y CCOO han retomado la unidad de acción sindical, después de años de diferencias, los primeros se han desmarcado de esta convocatoria. Fuentes consultadas por este medio explican que "se mezclan dos cosas que no tienen nada que ver", ya que una de las protestas va contra el Gobierno autonómico y la otra contra el central. Aunque aseguran que tienen "reivindicaciones" contra la Consejería de Justicia, sostienen que esta situación puede "confundir" y no descartan convocar movilizaciones contra la Junta en un futuro próximo.

"Las medidas que estaban sobre la mesa conllevan determinadas partidas económicas y es ahí donde han surgido las fricciones", explican desde el sindicato mayoritario entre los empleados públicos a El Correo de Andalucía. Estas mismas voces reconocen que a CSIF "oficialmente" no se les ha confirmado este extremo, aunque admiten no tener los datos de la información que manejan otros sindicatos. "En la reunión no se dijo que fuese por eso", insisten.

En la Consejería, que no se han pronunciado al respecto de la derivación de fondos a Sanidad, defienden su voluntad de avanzar en las negociaciones para alcanzar un acuerdo. "Siempre hemos sido leales en la negociación con las organizaciones sindicales", recuerdan desde Justicia, que apuntan a que la propia ley de función pública nació del consenso con los agentes sociales que el viernes se levantaron de la mesa.