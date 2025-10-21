Córdoba, Jaén, Almería y Sevilla, entre las provincias con las carreteras más peligrosas del país

Andalucía, dentro de su red de carreteras, tiene la autopista de peaje con el tramo más peligroso de España, además de varias con el índice de peligrosidad medio más de 100 veces por encima de la media del país, según indica el último informe de la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que analiza la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio 2019-2023.

España cuenta actualmente con una extensa red de 165.705 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.474 km son gestionados por la Administración Central (más del 53,5% del tráfico total); 71.251 dependen de las Comunidades Autónomas (con el 41,4% del tráfico) y 67.980 de las Diputaciones y Cabildos (con el 5,1%).

De la totalidad de la red, 17.666 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas de peaje, libres y autovías y vías de doble calzada), siendo nuestro país el que dispone de una mayor longitud de este tipo de vías de toda la UE, seguido por Alemania con cerca de 13.000 km.

PDF | Lista de peligrosidad de las carreteras andaluzas y su posición en el ranking nacional

En la selección de los tramos más peligrosos de España, AEA ha tenido en cuenta los tramos de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado (RCE) con un Índice de Peligrosidad Medio en los cinco últimos años igual o superior a 82, Es decir, tramos de carretera que al menos tuvieran un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional (el IP medio en las carreteras en 2023 fue del 8,2).

Las carreteras y autopistas más peligrosas de Andalucía

Dentro del segmento de las autopistas de peaje Almería lidera el ranking en España. Se trata del kilómetro 901 de la AP-7, un tramo que tiene el mayor índice de peligrosidad del país con 63, 14 veces superior al índice nacional medio (8.2).

En el caso de las carreteras convencionales aumentan las incidencias y los accidentes, debido al estado de las carreteras y a la circulación de un solo carril en ambos sentidos, con menos seguridad que en una autopista o autovía. En Andalucía destaca sobre todas la provincia de Córdoba en el puesto 4 en España con el kilómetro 256 de la N-432a, con un índice de peligrosidad de 1044, más de 100 veces por encima de la media de todas las carreteras en España.

En el séptimo lugar a nivel nacional en este mismo segmento se encuentra la provincia de Jaén con la N-4a, kilómetro 248, con un índice también muy alto de 843, casi 100 veces por encima del IPM medio. Más abajo en el puesto 23 y 24 también la provincia de Almería con la N-340a en sus kilómetros 456 y 462 respectivamente, con una peligrosidad media de 322, 39 veces por encima de la media.

La provincia de Sevilla también cuenta con tramos con alto riesgo. En el puesto 28 y 29 del ranking nacional se encuentra la N-630 en los kilómetros 775 y 776 con un índice de peligrosidad media de 298, 36 veces por encima de la media en España (8.2).

En el puesto 69 figura de nuevo Almería con la N-340a en el kilómetro 520, en Sevilla la carretera N-630 kilómetro 763 y 766, y en Huelva en la N-435 en el kilómetro 137, entre otros casos, todos con una peligrosidad media 10 veces por encima de la media del país.

Si hablamos del tramo más peligroso de España, se encuentra en Ciudad Real, en Castilla La Mancha, donde el kilómetro 243 de la N-4a tiene un índice de peligrosidad medio de nada menos que 4909, casi 600 veces superior a la media.