La crisis por los retrasos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía salta al Parlamento Europeo

La crisis en Andalucía por los retrasos en el cribado del cáncer de mama ha escalado de manera exponencial en las últimas semanas. De los "fallos puntuales" y los "cuatro o cinco casos" con los que la ya cesada ex consejera de Salud despachó en los primeros días este asunto se ha pasado a una crisis, la más grave para el gobierno de Juan Manuel Moreno desde que llegó a San Telmo en 2019, que ha obligado al presidente andaluz a colocar a Antonio Sanz a asumir las competencias de sanidad. Por el camino, varias concentraciones de protestas y una oleada de críticas, además de un desgaste político, que esta semana llegarán al Parlamento Europeo, en la sesión plenaria que se celebra en Estrasburgo.

Será el próximo jueves 23 de octubre, sobre las 11.00 de la mañana, cuando el pleno de la Eurocámara aborde el debate sobre el retraso en los resultados de las mamografías realizadas en Andalucía. Ha sido la delegación española de los socialistas europeos la que han impulsado esta iniciativa parlamentaria en la que intervendrán las eurodiputadas Leire Pajín y Lina Gálvez para reclamar acciones a la Comisión Europea contra lo que consideran un "escándalo".

Ya el pasado 10 de octubre, la eurodiputada sevillana llevó este asunto hasta la comisión que preside, la de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad. En concreto, Gálvez ha pedido a la Comisión Europea que se pronuncie sobre el caso de las más de 2.000 mujeres andaluzas que no han recibido los resultados de sus mamografías. "Hay mujeres con cáncer que no han tenido confirmación diagnóstica y por lo tanto no han podido empezar un tratamiento a tiempo que les puede salvar la vida”, ha apostillado la eurodiputada andaluza. El escándalo, denunciado por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), pone de manifiesto el deterioro del sistema público de salud andaluz y las graves consecuencias que puede tener la falta de comunicación y seguimiento en diagnósticos tan sensibles como los de cáncer de mama".

En la Comisión parlamentaria, Gálvez reclamó que la Comisión Europea no se quede al margen de este asunto. "Es necesario que se analicen los hechos, se exijan responsabilidades y se adopten medidas para que algo así no vuelva a ocurrir ni en Andalucía ni en ningún lugar de Europa”. En su pregunta, Gálvez solicita a la Comisión que aclare qué acciones puede emprender para garantizar los derechos y la salud de las mujeres afectadas, así como para reforzar los mecanismos de control y supervisión en los servicios públicos de diagnóstico y detección precoz del cáncer.

En 2022, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para reforzar la lucha contra el cáncer en Europa, en la que dedica una parte importante al cribado del cáncer de mama. En ella, los eurodiputados subrayaban que detectar el cáncer a tiempo salva vidas y que todos los países de la Unión deben ofrecer programas de cribado organizados, accesibles y de calidad a las mujeres. El objetivo principal de esta propuesta es que estas pruebas no dependiesen del azar o de que una persona pida una cita por iniciativa propia, sino que los sistemas de salud inviten activamente a las mujeres a hacerse las pruebas cuando les corresponde.

Para ello, el Parlamento proponía en ese texto que estos programas sigan las guías europeas de calidad y estén disponibles para las mujeres de entre 45 y 74 años, usando mamografías digitales u otras tecnologías, según los recursos de cada país y en los casos de mamas muy densas, se recomendaba que puedan realizarse pruebas complementarias. Además, abogaban por que los Estados miembros garantizasen que las pruebas se realicen con la periodicidad adecuada, que los resultados se comuniquen de manera rápida y clara, y que, si se detecta alguna anomalía, se realicen las pruebas adicionales necesarias sin demora.

De hecho, uno de los objetivos concretos fijados por el Parlamento era que, para 2025, al menos el 90 % de las personas con derecho a participar en los programas de cribado hubiesen recibido una invitación formal. Dicha resolución también recalcaba que la información a las mujeres debe ser transparente y comprensible. Es esencial que sepan cuáles son los beneficios del cribado, pero también sus posibles inconvenientes, como los falsos positivos o las pruebas innecesarias, para que puedan decidir libremente si participar o no. Asimismo, se pedía a la Comisión Europea y a los Estados miembros que revisasen periódicamente los resultados de los programas de cribado y actualicen sus estrategias en función de los avances científicos.