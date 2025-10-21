Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Decretado el secreto de sumario por el apuñalamiento mortal de Punta Umbría

Los hechos tuvieron lugar en el municipio onubense este lunes, cuando durante una discusión dos personas agredieron a otra con arma blanca

Agentes de la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil. / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva ha decretado el secreto de sumario sobre la agresión de este lunes en Punta Umbría en la que dos personas fueron detenidas por la Guardia Civil tras apuñalar mortalmente a otra con un arma blanca durante una discusión con varios "conocidos".

Al respecto, según han indicado desde el Instituto Armado a Europa Press, se está a la espera de que los detenidos pasen a disposición judicial, algo que no ha ocurrido de momento este martes.

Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes, cuando se produjo una discusión entre personas que se conocían entre sí. En el transcurso del altercado, uno de los implicados utilizó un arma blanca, causando a la víctima heridas de "extrema gravedad".

A pesar de la intervención de los servicios sanitarios desplazados al lugar, no fue posible reanimar al herido, que finalmente falleció a causa de las lesiones sufridas.

La Guardia Civil inició las primeras diligencias de investigación que permitieron identificar a las personas relacionadas con la discusión y como resultado se detuvo a dos personas relacionadas con la agresión.

