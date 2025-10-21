Los embalses de Andalucía suman 23 semanas de sequía

Los embalses andaluces continúan en descenso y se sitúan esta semana al 42% de su capacidad total —con 4.658 hectómetros cúbicos (hm³) almacenados de los 11.082 hm³ posibles—, lo que supone 39 hm³ menos que hace siete días, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con esta nueva bajada, las reservas hídricas en Andalucía encadenan ya 23 semanas consecutivas de pérdidas, reflejando la persistente situación de sequía en la comunidad.

Pese a esta nueva bajada, los pantanos andaluces registran 5,38 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 36,62%, con 4.058 hm³, y 13,25 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.186 hm³. Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 41,23%, con 3.310 hm³, lo que significa 25 menos en una semana.

Sin embargo, superan la media de los diez últimos años (2.823 hm³) y mejoran en 883 hm³ el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.427 hm³. La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, desciende al 44,12% y baja así a los 518 hm³ registrados, una pérdida total de seis en una semana. No obstante, su reserva supera la media de los últimos diez años (445 hm³) y la del año pasado, cuando tenía 258 hm³ en este periodo.

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan ahora con 145 hm³, lo que significa cuatro menos que hace una semana, y se sitúan al 63,32% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años se sitúa por encima (149 hm³), y cuentan con 16 hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 161 hm³.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz baja al 41,49% de su capacidad total, con 685 hm³, lo que vienen siendo cuatro menos en una semana. La reserva cuenta actualmente con 345 hm³ más que en 2024, cuando se situaba en 340 hm³, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (641 hm³).

La reserva hídrica española está al 52,1% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 29.206 hm³ de agua, disminuyendo en la última semana en 534 hm³, lo que representa el 1% de la capacidad total actual de los embalses.