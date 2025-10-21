Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sequía

Los embalses de Andalucía suman 23 semanas de sequía

Los embalses andaluces pierden otros 39 hm3 y encadenan 23 semanas de pérdidas hasta situarse en un 42% de su capacidad

Archivo - Embalse de Aznalcóllar. A 01 de abril de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Imagen de archivo.

Archivo - Embalse de Aznalcóllar. A 01 de abril de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Imagen de archivo. / Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

El Correo

El Correo

Sevilla

Los embalses andaluces continúan en descenso y se sitúan esta semana al 42% de su capacidad total —con 4.658 hectómetros cúbicos (hm³) almacenados de los 11.082 hm³ posibles—, lo que supone 39 hm³ menos que hace siete días, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con esta nueva bajada, las reservas hídricas en Andalucía encadenan ya 23 semanas consecutivas de pérdidas, reflejando la persistente situación de sequía en la comunidad.

Pese a esta nueva bajada, los pantanos andaluces registran 5,38 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 36,62%, con 4.058 hm³, y 13,25 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.186 hm³. Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 41,23%, con 3.310 hm³, lo que significa 25 menos en una semana.

Sin embargo, superan la media de los diez últimos años (2.823 hm³) y mejoran en 883 hm³ el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.427 hm³. La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, desciende al 44,12% y baja así a los 518 hm³ registrados, una pérdida total de seis en una semana. No obstante, su reserva supera la media de los últimos diez años (445 hm³) y la del año pasado, cuando tenía 258 hm³ en este periodo.

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan ahora con 145 hm³, lo que significa cuatro menos que hace una semana, y se sitúan al 63,32% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años se sitúa por encima (149 hm³), y cuentan con 16 hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 161 hm³.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz baja al 41,49% de su capacidad total, con 685 hm³, lo que vienen siendo cuatro menos en una semana. La reserva cuenta actualmente con 345 hm³ más que en 2024, cuando se situaba en 340 hm³, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (641 hm³).

La reserva hídrica española está al 52,1% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 29.206 hm³ de agua, disminuyendo en la última semana en 534 hm³, lo que representa el 1% de la capacidad total actual de los embalses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cambia el tiempo en Andalucía: se disparan las temperaturas y llegan las lluvias el fin de semana
  2. Lunes de lluvias en Andalucía: un frente entra por el oeste y afectará a cuatro provincias
  3. Más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato en el Servicio Andaluz de Salud
  4. Más de media Andalucía afectada por un frente de borrasca con lluvias dos días
  5. El 40% de los 18.000 aspirantes a una plaza del Servicio Andaluz de Salud no acude a las oposiciones
  6. Esta es la provincia andaluza que tiene el único bosque subtropical de Europa: con más de 170.000 hectáreas de superficie protegida
  7. El acuerdo para transformar el trabajo de los funcionarios andaluces se estanca tras un choque entre Junta y sindicatos
  8. El 60% de los universitarios no tiene un nivel B2 de inglés y no podría graduarse con la nueva ley andaluza

Los embalses de Andalucía suman 23 semanas de sequía

Los embalses de Andalucía suman 23 semanas de sequía

Decretado el secreto de sumario por el apuñalamiento mortal de Punta Umbría

Decretado el secreto de sumario por el apuñalamiento mortal de Punta Umbría

Andalucía propone prohibir el uso del móvil y el acceso a redes sociales a los menores que participen en acoso escolar

Andalucía propone prohibir el uso del móvil y el acceso a redes sociales a los menores que participen en acoso escolar

Córdoba, Jaén, Almería y Sevilla, entre las provincias con las carreteras más peligrosas del país

Córdoba, Jaén, Almería y Sevilla, entre las provincias con las carreteras más peligrosas del país

Morenanuncia nuevas contrataciones en el SAS.

Morenanuncia nuevas contrataciones en el SAS.

Moreno anuncia una reforma del SAS con 4.371 contrataciones, más presupuesto y nuevos ceses por el cribado

Moreno anuncia una reforma del SAS con 4.371 contrataciones, más presupuesto y nuevos ceses por el cribado

Sevilla, Málaga y Almería concentran las viviendas okupadas a la venta en Andalucía

Sevilla, Málaga y Almería concentran las viviendas okupadas a la venta en Andalucía

Amama denuncia ante la Fiscalía el "borrado de pruebas médicas” de cáncer de mama del SAS y la Junta lo desmiente

Amama denuncia ante la Fiscalía el "borrado de pruebas médicas” de cáncer de mama del SAS y la Junta lo desmiente
Tracking Pixel Contents