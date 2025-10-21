Medio millón de funcionarios andaluces están llamados a manifestarse para exigir al Gobierno mejoras salariales

CSIF, UGT y CCOO han convocado a medio millón de funcionarios andaluces el próximo jueves 30 de octubre a movilizarse para exigir al Gobierno central un aumento salarial con el que poder recuperar su capacidad adquisitiva. Los sindicatos confían en que sus peticiones sean respondidas y el Ejecutivo presente una propuesta de mejoras, pero, si esto no se produce, prevén nuevas movilizaciones y huelga.

El anterior acuerdo contemplaba las subidas hasta 2024, sin embargo, la imposibilidad de alcanzar un nuevo pacto ha provocado que los salarios de los funcionarios hayan permanecido congelados en 2025. Pese a que esta es una medida que debe tomar el Ejecutivo central, no solo afecta a los funcionarios estatales, sino que también tiene repercusión en las nóminas de los empleados autonómicos, provinciales y municipales. Estas organizaciones, que representan al 80% de los empleados públicos, aseguran que, en total, hay 3,5 millones de afectados en todo el país, especialmente en Andalucía.

Las asociaciones exigen retomar la mesa de negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo satisfactorio con el que los empleados públicos aumenten su capacidad adquisitiva. Este es un ultimátum después de denunciar la "situación de abandono" a la que dicen estar sometidos y reclaman diálogo con el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. De llegar al extremo de convocar una huelga, como amenazan los sindicatos, sería la primera de las administraciones públicas desde que gobierna Pedro Sánchez.

Pérdida de poder adquisitivo

"Pretendemos que función publica abra esa mesa de diálogo para seguir avanzando en las condiciones laborales", explican desde UGT. Esperanza Morales, Secretaria de Organización y Política Sindical, lamentan que la mesa está "paralizada" porque "aunque haya reuniones, no nos presentan un calendario de negociaciones". "El acuerdo ya está caducado desde el año pasado", ha denunciado. Así, desde CCOO lamentan que a esta altura del año "no ha habido negociación sobre la subida salarial de los empleados públicos para 2025 y los próximos años".

Desde CSIF denuncian que "los empleados públicos siguen perdiendo poder adquisitivo por la falta de un nuevo acuerdo". Solo en 2025, el sindicato mayoritario sostiene que "han perdido algo más de un 3%". Desde el último acuerdo salarial que se firmó en 2022, en el que CSIF puntualiza que no firmaron "por ser insuficiente y agravar la pérdida de poder adquisitivo", los funcionarios han perdido un 6%. Esta caída se agrava si se mira a los años anteriores, con los recortes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, la perdida es de más del 20%.

"Cuando se le está pidiendo a las empresas privadas que haga un reparto de la riqueza a través de la subida de convenios colectivos, el Estado se niega a tratar la subida salarial de sus empleados públicos", denuncia José Pelayo,coordinado del Área Pública de CCOO. Con todo, recuerda que "la Junta de Andalucía también lleva más de 20 años maltratando a sus empleados públicos sin una subida salarial". "Estamos doblemente maltratados", insiste.

El último pacto fue firmado por el Gobierno con UGT y CCOO y Morales ha defendido que "hizo posible un aumento salarial interesante". "Queremos seguir avanzando", ha reclamado Morales, para reclamar un acuerdo "de carácter plurianual donde se vea el avance de mejoras". Así, confían en que no haya que seguir avanzando en el calendario de movilizaciones y entienden que "el Gobierno escuchará". Así, quedan a la espera de la oferta del Ministerio para estudiarla y presentar su propia propuesta.

Amenazas de huelga

"La reivindicación principal es que el Ministerio se siente a negociar un nuevo acuerdo salarial para las empleadas y empleados público", explican fuentes de CSIF consultadas por El Correo de Andalucía. Si la cartera que dirige López no accede a sentarse con los representantes de los trabajadores públicos para negociar las exigencias de los funcionarios, CSIF subraya que en noviembre habrá una gran convocatoria en Madrid y, si se mantiene bloqueado, en diciembre "se convocará una huelga".

Los choques entre los sindicatos y la administración han sido un constante en los últimos años. De hecho, la oferta de empleo público que presentó el Gobierno este año se aprobó sin el apoyo de los representantes de los trabajadores. En CSIF subrayan que "disminuye la oferta en promoción interna y mantiene la tasa de reposición". Mientras que, según reclaman, en hoy hay 42.000 empleados públicos menos que hace 20 años, la oferta solo crea 4.500 plazas en la comunidad autónoma.