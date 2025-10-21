El Sindicato Médico duda de los planes de la Junta: "Faltan médicos y no van a poder contratar 200, es imposible"

La nueva Consejería de Sanidad ha iniciado su gira por ls provincias andaluzas para atender a las reivindicaciones de los sindicatos y asociaciones. El pasado 16 de octubre, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Presidencia -y ahora también de Sanidad-, Antonio Sanz, se reunían con los delegados territoriales y gerentes de hospitales para abordar la crisis sanitaria y recoger las peticiones de los profesionales. Desde esa reunión de alto voltaje y en un intento de coger el timón de la Sanidad, Sanz ha arrancado con su gira de reuniones con sindicatos y asociaciones del sector sanitario andaluz. Ninguno de los temas tratados son una novedad para el nuevo consejero o para la ciudadanía: listas de espera, falta de médicos y retrasos en las pruebas diagnósticas. Tanto Jesús Aguirre, como Catalina García y Rocío Hernández eran plenamente conocedores de las lacras que arrastra la sanidad andaluza, pero ha hecho falta una crisis sin precedentes en el mandato de Moreno para que la Consejería se traslade hasta las sedes de los profesionales.

Hasta este martes, Sanz se ha dado cita con el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el sindicato de Enfermería Satse y con dos asociaciones gaditanas del cáncer de mama, AMMA y Agamama. Por el momento, UGT y Csif no tienen previsto un encuentro con el nuevo titular de Sanidad y CCOO recibió este lunes una convocatoria para finales de mes. Por su parte, la asociación Amama, quien destapó los retrasos en el cribado, asegura que no va a volver a reunirse con la Junta porque "Moreno no van a conseguir una foto para calmar conciencias".

De acuerdo con la Junta de Andalucía y con las asociaciones con las que se ha puesto en contacto El Correo de Andalucía, el principal objetivo de esta primera toma de contacto con el nuevo consejero es abrir un diálogo fluido, directo y permanente que no se disipe con el paso del tiempo.

Sindicato Médico: "Deben mejorar las condiciones para frenar la fuga a la privada"

Este lunes, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se reunía con Sanz para abordar los principales retos a los que hace frente el sistema sanitario andaluz y que la mayoría pasan por la falta de médicos en los centros y hospitales públicos. "Para que mejore la calidad asistencial de la población tienen que mejorar las condiciones de los médicos para que no se vayan a la privada", ha asegurado el presidente del SMA, Rafael Ojeda, en una conversación con este medio. Uno de los principales objetivos del plan de choque de la Junta para paliar los retrasos en el cribado y agilizar las demoras en las pruebas diagnósticas es contratar a más de 700 profesionales en los próximos años. Ante esta situación, Ojeda le ha reconocido al consejero que duda sus planes de contratación porque "faltan médicos y no van a poder contratar ni 200", ya que eso "es imposible". "Todas las ofertas de empleo a los consejeros médicos que terminan la especialidad de los últimos años han sido incapaces de cubrir todas las vacantes ofertadas".

La percepción del presidente del SMA es que el recién llegado a la Consejería de Sanidad sabía los principales problemas de la sanidad pero no conocía la situación a fondo. "Tiene un conocimiento general, pero no tiene un conocimiento a fondo. Lo primero que tiene que hacer es ponerse a estudiar y analizar al detalle el escenario", ha reflexionado Ojeda, a lo que ha añadido: "Me ha transmitido que va a trabajar a fondo para conocer la dimensión del problema y que está dispuesto a hablar con todos los colectivos".

Satse pide un aumento en el presupuesto

El secretario general del sindicato de Enfermería Satse, José Sánchez, destacó al término de su reunión de casi dos horas con Sanz su "predisposición al diálogo permanente". Entre las principales peticiones que el sindicato ha puesto sobre la mesa, Sánchez subrayó la necesidad de que se aumente el presupuesto en Sanidad para que la financiación "sea suficiente" y abarque los problemas que arrastra.

En esta línea, cabe destacar que el Gobierno andaluz ha reiterado en diversas ocasiones que nunca la sanidad andaluza había tenido tantos recursos económicos como en la actualidad. En 2026 tendrá reservados 16.000 millones de euros, la mayor cifra que nunca se le ha asignado y que supera el presupuesto global de muchas comunidades. Sin embargo, como admitió el presidente, ese volumen de recursos no se ha conseguido reflejar en las mejoras necesarias del sistema.

Asociación AMMA: "Hemos abordado los retrasos en la reconstrucción mamaria"

La presidenta de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez de la Frontera, María José López, ha puesto en el centro de la conversación con el nuevo consejero de Sanidad los retrasos en las intervenciones quirúrgicas para la reconstrucción mamaria. "A nosotras no nos han llegado casos de retrasos en el cribado, por eso hemos abordado lo que mejor conocemos y donde más retraso hay", ha señalado la presidenta.

Desde 2017, la reconstrucción de la mama y la extirpación de la prótesis forma parte del catálogo de garantías de respuestas quirúrgicas en el Servicio Andaluz de Salud. "Esta operación no es cuestión de estética, si no de seguridad porque las prótesis tienen fecha de caducidad, pero no te la quitan a no ser que tengas un problema y ni siquiera nos hacen ecografías de estas mamas", ha denunciado López. En este sentido, el principal reclamo a Sanz ha sido la descongestión de una lista de espera de 1.000 días (lo máximo permitido son 180 días) y que se incluya la mama con prótesis en las ecografías. "Se ha limitado a escucharnos, ahora toca esperar a que las listas de espera disminuyan", ha precisado.