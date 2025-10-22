Ni comisiones ni comparecencias: el pleno monográfico tumba todas las iniciativas sanitarias de la legislatura

Los diputados del Parlamento de Andalucía preparan los últimos detalles de un pleno que pide la oposición desde hace dos años. Este miércoles se celebrará en la Cámara autonómica un debate monográfico sobre la situación de la sanidad en la comunidad. Sin embargo, su celebración supone la caída en bloque de todas las medidas e iniciativas relacionadas con la sanidad que los grupos habían presentado durante la legislatura.

Hasta 200 páginas han hecho falta para resumir todas las medidas que incluyen: comisiones de investigación, proposiciones no de ley, solicitudes de comparecencia, preguntas en la sesión de control, preguntas de la comisión o preguntas escritas a los responsables de esta cartera, tres a lo largo de toda la legislatura. Pese a que las iniciativas que recoge el debate pueden haberse registrado en 2022 tras las últimas elecciones autonómicas, el consejero responsable de Sanidad, Antonio Sanz, cumple este miércoles una semana en el cargo.

"Han borrado todas las iniciativas de salud que han presentado todos los grupos a lo largo de la legislatura", ha denunciado la portavoz adjunta del PSOE-A, Ángeles Férriz, para insistir en que "no pueden hacer un borrado masivo de la sanidad pública desde que ellos gobiernan". Esta decisión, aprobada por los letrados del Parlamento, tumba dos comisiones de investigación solicitadas por los socialistas, una presentada junto al resto de grupos de la izquierda sobre los cribados del cáncer de mama y otra relativa a las listas de espera del SAS, además de las presentadas por el resto de formaciones.

El Reglamento

Según el artículo 152 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, la celebración de un debate monográfico supone que decaen todas las iniciativas relacionadas con esta materia que se habían presentado antes, pero que no habían sido incorporadas al orden del día. Así, en el pleno de este miércoles debería abarcar temas desde el estado de las obras de un centro de salud hasta la situación de la salud mental en la comunidad autónoma.

Aunque el pleno, solicitado hace dos años y medio, buscaba respuestas sobre la situación general de la sanidad pública en Andalucía, la actualidad ha provocado que una importante parte del mismo se vayan a dedicar a la crisis surgida de la incidencia en la detección privada del cáncer de mama. "El señor Sanz va a tener que responder muchas preguntas", ha asegurado la diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza.

Tras hacer un repaso por los últimos plenos monográficos celebrados en el Parlamento, en la anterior legislatura también se celebró uno vinculado a la sanidad, el portavoz de los populares, Toni Martín, ha defendido que siempre ha comparecido un consejero, a diferencia de lo que ahora pide la oposición, que exige que dé respuestas el presidente, Juanma Moreno. Además, ha señalado que "no puede ser apocalíptica una sanidad en la que se invierten 16.000 millones".

Todos volverán a presentarlas

"¿Se creen que la gente se va a olvidar del destrozo de la atención primaria?", ha preguntado Férriz. No ha sido la única, desde otros partidos han lamentado que algunas de las preguntas poco tienen que ver con la situación general de la sanidad en la comunidad. Fuentes de Por Andalucía explican a este medio que el formato permite presentar 35 propuestas de resolución, por lo que no se pueden incorporar medidas relacionadas con todas las iniciativas presentadas durante este tiempo.

Ante esta situación, desde de los distintos partidos consultados por El Correo de Andalucía han confirmado su voluntad de volver a registrar estas medidas. El objetivo de la oposición es que quede constancia de las mismas y no desaparezcan con este pleno.