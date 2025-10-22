La desaparición temporal de mamografías y la caída informática del SAS: las últimas 24 horas en dos minutos

¿Por qué han desaparecido temporalmente pruebas de imagen de la plataforma de acceso público del SAS? Hace aproximadamente 15 días, las mujeres que podrían haberse visto afectadas por los retrasos en el cribado de cáncer de mama decidieron recopilar sus pruebas para plantear una demanda colectiva o individual contra la Junta de Andalucía. Para ello, los resultados de las mamografías y ecografías eran una pieza clave. A lo largo de estos días, según la presidenta de Amama, Ángela Claverol, no han sido una, ni dos, ni tres, si no "numerosas" las llamadas de afectadas quejándose y reclamando la desaparición de estas pruebas en ClicSalud y en el Diraya.

Tras reunir pruebas y testimonios, este martes, la asociación Amama se personó en los Juzgados del Prado de San Sebastián para presentar ante la Fiscalía un escrito donde denunciaba a la Junta por presuntamente "borrar y manipular" los resultados de las pruebas de imagen de ClicSalud, la web de acceso público donde está el historial médico de los andaluces, y del Diraya, el programa al que tienen acceso los sanitarios para ver los historiales médicos de los pacientes.

Tan solo un par de horas después, el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, desmentía de forma tajante y rotunda las acusaciones de Amama: "Insisto, no hay destrucción ni manipulación por parte del Servicio Andaluz de Salud", sentenció. "Le pido a la asociación de mujeres mastectomizadas de Sevilla que por favor deje de lanzar infundios y que deje de intentar desprestigiar al sistema sanitario público y a los profesionales que trabajan en el Servio Andaluz de Salud", añadió.

A última hora de la tarde del martes, la Junta admitía errores en ClicSalud y lo atribuía a una "caída informática puntual por el altísimo número de accesos". Así, Sanidad reconocía que durante los últimos días ha habido ciudadanos que no han podido acceder a sus pruebas, entre ellos los denunciantes de Amama, aunque según el SAS éstas nunca han llegado a desaparecer.

Este miércoles, Gobierno andaluz prácticamente ha dado por rotas sus relaciones con Amama. “Quien tiene que dar explicaciones es quien denunciaba una desaparición ayer (…) Han creado una alarma social bestial y una situación de colapso en el sistema (…) Son denuncias falsas, injurias y calumnias”, afirmó en distintos momentos de su intervención tras el Consejo de Gobierno Antonio Sanz, quien defendió que las dificultades de acceso a pruebas diagnósticas que desataron la polémica este miércoles se produjeron por una saturación a raíz de la difusión de la denuncia de Amama. Una circunstancia que llegó a comparar con la caída de Amazon o con la compra de entradas para el próximo concierto de La Oreja de Van Gogh.

Una denuncia por "borrado" y "manipulación"

El Correo de Andalucía ha tenido acceso al escrito que Amama entregó a la Fiscalía. En él se señalan varios puntos como el borrado de pruebas de imagen o la eliminación del nombre del radiólogo. Además, también apuntan a una supuesta "manipulación" de los resultados de los informes. Este último punto, según la asociación, se debe a un cambio en la terminología del resultado de las pruebas. Antes, en el historial clínico digital aparecía el resultado de la mamografía con un diagnóstico “sospechoso” o “dudoso” -correspondiente a la clasificación BIRADS-3-. Ahora, esos términos han sido sustituidos por el concepto “probablemente benigno”. Así, la asociación denuncia el cambio en la terminología del resultado de la prueba en un proceso que está a punto de ser judicializado.

Preocupación entre usuarios de las redes

La noticia de la denuncia de Amama corrió como la pólvora y decenas y decenas de usuarios de la red social X se sumaron a las quejas de las denunciantes. A lo largo de la tarde de este martes fueron incontables los mensajes que se publicaron confirmando que, efectivamente, las pruebas de imagen habían desaparecido de ClicSalud. "Parece que han desaparecido las mamografías en ClicSalud, esta mañana estaban, incluida la última hecha en febrero 2025, que por cierto, tenía informe pero sin nombre del radiólogo. Por suerte, lo descargué todo hace días", escribía una usuaria.

"Mis mamografías y el resto de las radiografías del historial de mi marido y mío, de la aplicación de la Junta de Andalucía que hace tres días estábamos viendo, hoy es imposible", publicaba otra ciudadana en Twitter. "No solo las mamografías, yo no tengo ninguna de mis pruebas de imagen", denunciaba otra usuaria refiriéndose a sus pruebas de la prótesis de cadera. El nerviosismo de la ciudadanía creció a medida que avanzaba la tarde y desde la Junta no se informaba de lo que había sucedido: "No me lo puedo creer. Las vi antes de ayer, antes de pedir cita con la doctora y ahora ya no están. No las descargué porque nunca habría imaginado que las iban a borrar", denunciaba otra usuaria.

La Junta da por resuelta la "caída informática"

Tras horas de alarma ciudadana, la Consejería de Sanidad reconoció un error informático en su sistema. "El Servicio Andaluz de Salud informa que debido a un importante incremento en el acceso de usuarios a la aplicación ClicSalud+ en momentos puntuales se ha producido una incidencia técnica que impide acceder temporalmente a imágenes e informes. En ningún caso esta incidencia informática supone ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico. Una vez que el servicio esté completamente restablecido los usuarios que hayan tenido limitado su acceso podrán consultar, descargar y acceder a dicha información", explicó Sanidad, que pidió disculpas por las molestias provocadas por esta caída informática.

Según la Junta de Andalucía las imágenes, informes y servicios digitales de ClicSalud se recuperaron en la madrugada del miércoles, de forma que todas las pruebas, incluidas las mamografías que están recopilando las mujeres afectadas por los fallos de los cribados, se encontrarían ya disponibles.