Llega la nueva borrasca de gran impacto Benjamín: así afectará a Andalucía con un efecto inesperado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la llegada de una nueva borrasca de gran impacto, Benjamín, que traerá vientos muy fuertes en zonas de la península en las próximas horas y "un importante" temporal marítimo en el norte, con olas que podrán superar los 7 metros. De acuerdo a las previsiones, la situación irá empeorando en las próximas horas y para este jueves se prevén precipitaciones persistentes y localmente fuertes en Galicia además de descensos notables de las temperaturas mínimas en interiores del norte peninsular y de las máximas, localmente en el Cantábrico.

Esta nueva borrasca de gran impacto actuará en principio en la península miércoles y jueves y estará ya en retirada el viernes, dando paso a frentes atlánticos. En Andalucía en principio no tendrá una gran influencia: si este miércoles los cielos estarán poco nubosos en general, el jueves habrá una ligera inestabilidad con cielos nubosos en la vertiente atlántica, sin descartar lluvias débiles y dispersas en Sierra Morena; tendiendo a despejados durante la tarde. Los vientos sí sufrirán un cambio, que serán de flojos a moderados de componente oeste, ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo y en las sierras orientales. El viernes volvemos a la misma dinámica, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas ascendiendo.

Efecto inesperado en Andalucía

La borrasca Benjamín no traerá en principio lluvias o viento en Andalucía. Lo que si traerá es un efecto inesperado como contrapunto al panorama de precipitaciones y fuertes vientos general en la península. Según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet, en la comunidad andaluza no habrá mal tiempo en general peri sí subirán las temperaturas y el contraste entre norte y sur de España será notable. El jueves varias capitales de provincia tendrán máximas de 31 grados Málaga, Sevilla y Córdoba; con 30 estarán Huelva Granada y Almería. Y el viernes subirán aún más los termómetros, con valores que pueden rondar los 32 a 34 grados a la sombra en Huelva, Córdoba, Sevilla o Granada, Málaga, calor casi de verano.

Lluvias el domingo de 06.00 a 12.00 horas en Andalucía. / Aemet

El fin de semana llegan las lluvias a Andalucía

De cara al fin de semana, el paso de frentes asociados a nuevas borrascas atlánticas y la formación de un área de bajas presiones en el Mediterráneo darán lugar a tiempo inestable, con precipitaciones repartidas por buena parte del territorio. El sábado afectarán sobre todo al norte y centro de la península y serán abundantes en algunas zonas, especialmente de montaña, y el domingo lloverán el Cantábrico y en zonas del sur y este del territorio peninsular, al igual que en Baleares.

El sábado en Andalucía habrá cielos poco nubosos, pero el domingo, aunque hay mucha incertidumbre, se prevé que los frentes atlánticos barran la comunidad y dejen cielos nubosos y lluvias generalizadas en todo el territorio.