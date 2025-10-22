POLÍTICA
DIRECTO | El Parlamento debate de sanidad en plena crisis de los cribados y tras dos años de bloqueo del Gobierno del PP
El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se enfrenta a la oposición recién llegado a su cargo en uno de los momentos más tensos de la legislatura en Andalucía
Después de dos años y medio de bloqueo, el Parlamento de Andlaucía celebra este miércoles un debate monográfico sobre la sanidad. El presidente de la Junta, presente en el hemiciclo, vive su momento más tenso desde que llegó a San Telmo e intenta calmar las aguas antes de las elecciones autonómicas.
Las listas de espera, los conciertos con la privada y, sobre todo, la crisis de los cribados del cáncer de mama serán los principales temas con los que los grupos confrontarán contra el Gobierno autonómico. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, estrena el cargo en la Cámara contra una oposición en bloque con una idea clara: "Es un problema de gestión".
En mayo de 2023, el PSOE y Por Andalucía pidieron al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, la celebración de un debate monográfico sobre la sanidad en la comunidad autónoma. Los grupos consideraban entonces que "la sanidad había tocado fondo". Ahora, dos años y medio de negativas después, se celebra tras la crisis desatada por las incidencias en los cribados del cáncer de mama.
