La plantilla sanitaria se refuerza con 4.371 contratos y habrá otra oferta pública de empleo en 2026 para estabilizarlos

La plantilla de la Consejería de Sanidad, conformado por unas 115.000 plazas, se ampliará en otras 4.377 (1.200 de ellos médicos) dentro del plan de medidas para superar la crisis abierta por los fallos en los cribados de detección del cáncer de mama. Estos profesionales (médicos, personal de enfermería o técnicos) se incorporarán a través de llamadas de la bolsa de empleo o convocatorias específicas. Aunque el objetivo es que en 2026 todas estas plazas se incorporen en una Oferta Pública de Empleo para que se puedan estabilizar. "No queremos que ningún médico se vaya de Andalucía", afirmó el consejero Antonio Sanz, quien afirmó que el reto es alcanzar un nivel de estabilidad en la plantilla del 95%.

El plan anunciado esta semana por el presidente andaluz, Juanma Moreno, y ratificado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se pretende desplegar entre este año y el primer semestre de 2026 a través de distintas contrataciones. No obstante, arranca con las mismas dificultades que ha encontrado la Junta de Andalucía en su plan de choque para afrontar la crisis de los cribados de cáncer de mama: la Consejería de Sanidad, casi tres semanas después del anuncio del primer plan de refuerzo aún no concreta cuántos profesionales radiólogos o de otros sectores se han incorporado. Sí subraya que "los contratos se están realizando".

El nuevo plan destinará 1.532 plazas a la puesta en marcha de nuevas infraestructuras sanitarias, 705 al refuerzo de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y útero, y 675 a la Atención Primaria. A esto hay que añadir 79 profesionales especializados en sistemas de información y 27 en contratación administrativa. El resto de incorporaciones, según subraya la Consejería de Sanidad, se orientarán a nuevas carteras de servicios como la salud mental, los trasplantes, las terapias avanzadas, los cuidados paliativos pediátricos o la coordinación sociosanitaria. El objetivo es la mitad de estos refuerzos, en torno a 2.292, entren este mismo año.

Presupuesto récord

Este incremento de la plantilla estará recogido en el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía que se presentará la próxima semana y que alcanzarán los 51.600 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,8% respecto a las cuentas del presente ejercicio. En total, casi 3.000 millones de euros más que se llevará en buena medida el refuerzo de la sanidad. Este área volverá a absorber una tercera parte del dinero disponible.

El Gobierno andaluz pretende, además, que el año 2026 marque un punto de inflexión en la gestión sanitaria con una profunda "reforma" anunciada por el presidente Juanma Moreno. El objetivo es que "las bases" se hayan asentado durante los primeros meses de 2026 y de ahí la ronda de reuniones con asociaciones, sindicatos y colegios profesionales que se están realizando.