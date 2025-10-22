La presencia de Vito Quiles en la Universidad de Granada provoca escenas de tensión

La presencia este miércoles en Granada de Vito Quiles, colaborador de prensa de Se Acabó La Fiesta (SALF), para impartir una charla en la Facultad de Derecho que la Universidad de Granada le había denegado ha provocado escenas de tensión y enfrentamiento entre detractores y partidarios, que han intercambiado insultos.

Desde una hora antes del acto, previsto para las 18:00 horas, tanto partidarios como detractores de Quiles convocados por movimientos estudiantiles y organizaciones sociales y sindicales han aguardado su llegada en el entorno de la Facultad de Derecho, que ha estado custodiada en todo momento por un amplio dispositivo de la Policía Nacional.

Mientras los detractores coreaban consignas como "Fuera los fascistas de la Universidad" o "Estudiante, si no luchas nadie te escucha", los partidarios han lanzado gritos de "libertad" y algunos han exhibido banderas de España. Ambos bandos, separados por un pasillo entre unos y otros, se han intercambiado insultos en medio de escenas de tensión.

Finalmente, sobre las 18:15 horas ha aparecido Quiles para, envuelto en una bandera de España, dirigirse a los congregados durante algo menos de media hora.

La Universidad de Granada ya informó el lunes pasado de que el acto no estaba autorizado porque la solicitud no había sido cursada por la vía oficial para el uso de espacios universitarios.

La presencia este miércoles en Granada de Vito Quiles ha provocado escenas de tensión y enfrentamiento. / MIGUEL ÁNGEL MOLINA / EFE

Agregaba además la institución académica que tienen el deber de "garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica", principios que, a su juicio, estarían "comprometidos" por el desarrollo de esta actividad habida cuenta de lo ocurrido la semana pasada en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se vivieron momentos de tensión entre partidarios y detractores de Quiles, que acudió allí para ofrecer su charla.

Fue en el campus universitario de Barcelona donde inició esta gira por distintas universidades españolas, anunciada por él mismo en las redes sociales, con el objetivo de ofrecer la charla La España combativa.

La cita de este miércoles en la Universidad de Granada precede a la que tiene previsto celebrar mañana jueves en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO), que ya informó de que tampoco autoriza ni ampara el acto.