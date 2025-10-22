Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La presencia de Vito Quiles en la Universidad de Granada provoca escenas de tensión

La Universidad de Granada ya informó que el acto no estaba autorizado porque la solicitud no había sido cursada por la vía oficial para el uso de espacios universitarios

La presencia este miércoles en Granada de Vito Quiles ha provocado escenas de tensión.

La presencia este miércoles en Granada de Vito Quiles ha provocado escenas de tensión. / MIGUEL ÁNGEL MOLINA / EFE

La presencia este miércoles en Granada de Vito Quiles, colaborador de prensa de Se Acabó La Fiesta (SALF), para impartir una charla en la Facultad de Derecho que la Universidad de Granada le había denegado ha provocado escenas de tensión y enfrentamiento entre detractores y partidarios, que han intercambiado insultos.

Desde una hora antes del acto, previsto para las 18:00 horas, tanto partidarios como detractores de Quiles convocados por movimientos estudiantiles y organizaciones sociales y sindicales han aguardado su llegada en el entorno de la Facultad de Derecho, que ha estado custodiada en todo momento por un amplio dispositivo de la Policía Nacional.

Mientras los detractores coreaban consignas como "Fuera los fascistas de la Universidad" o "Estudiante, si no luchas nadie te escucha", los partidarios han lanzado gritos de "libertad" y algunos han exhibido banderas de España. Ambos bandos, separados por un pasillo entre unos y otros, se han intercambiado insultos en medio de escenas de tensión.

Finalmente, sobre las 18:15 horas ha aparecido Quiles para, envuelto en una bandera de España, dirigirse a los congregados durante algo menos de media hora.

La Universidad de Granada ya informó el lunes pasado de que el acto no estaba autorizado porque la solicitud no había sido cursada por la vía oficial para el uso de espacios universitarios.

GRANADA, 22/10/2025.- La presencia este miércoles en Granada de Vito Quiles, colaborador de prensa de Se Acabó La Fiesta (SALF), para impartir una charla en la Facultad de Derecho que la Universidad de Granada le había denegado ha provocado escenas de tensión y enfrentamiento entre detractores y partidarios, que han intercambiado insultos. EFE/Miguel Ángel Molina

La presencia este miércoles en Granada de Vito Quiles ha provocado escenas de tensión y enfrentamiento. / MIGUEL ÁNGEL MOLINA / EFE

Agregaba además la institución académica que tienen el deber de "garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica", principios que, a su juicio, estarían "comprometidos" por el desarrollo de esta actividad habida cuenta de lo ocurrido la semana pasada en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se vivieron momentos de tensión entre partidarios y detractores de Quiles, que acudió allí para ofrecer su charla.

Fue en el campus universitario de Barcelona donde inició esta gira por distintas universidades españolas, anunciada por él mismo en las redes sociales, con el objetivo de ofrecer la charla La España combativa.

La cita de este miércoles en la Universidad de Granada precede a la que tiene previsto celebrar mañana jueves en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO), que ya informó de que tampoco autoriza ni ampara el acto.

Sanz lanza una oferta de diálogo a la oposición con 16 medidas: ampliación de plantilla o reformar la bolsa de empleo

Sanz lanza una oferta de diálogo a la oposición con 16 medidas: ampliación de plantilla o reformar la bolsa de empleo

La presencia de Vito Quiles en la Universidad de Granada provoca escenas de tensión

La presencia de Vito Quiles en la Universidad de Granada provoca escenas de tensión

Sanidad admite varios días de fallos en el acceso a informes pero acusa a Amama de "generar alarma y denunciar sin pruebas"

Sanidad admite varios días de fallos en el acceso a informes pero acusa a Amama de “generar alarma y denunciar sin pruebas”

La desaparición temporal de mamografías y la caída informática del SAS: las últimas 24 horas en dos minutos

La desaparición temporal de mamografías y la caída informática del SAS: las últimas 24 horas en dos minutos

DIRECTO | El Parlamento debate de sanidad en plena crisis de los cribados y tras dos años de bloqueo del Gobierno del PP

DIRECTO | El Parlamento debate de sanidad en plena crisis de los cribados y tras dos años de bloqueo del Gobierno del PP

La plantilla sanitaria se refuerza con 4.371 contratos y habrá otra oferta pública de empleo en 2026 para estabilizarlos

La plantilla sanitaria se refuerza con 4.371 contratos y habrá otra oferta pública de empleo en 2026 para estabilizarlos

Ni comisiones ni comparecencias: el pleno monográfico tumba todas las iniciativas sanitarias de la legislatura

Ni comisiones ni comparecencias: el pleno monográfico tumba todas las iniciativas sanitarias de la legislatura

La Junta da por resuelta la "caída informática" que hizo desaparecer informes y mamografías del sistema de acceso público del SAS

La Junta da por resuelta la "caída informática" que hizo desaparecer informes y mamografías del sistema de acceso público del SAS
