Este pueblo de Jaén es el más acogedor de España y el segundo del mundo: lleno de naturaleza, monumentos y buena gastronomía

Un pueblo de Jaén se ha alzado con el prestigioso distintivo de ser considerado el municipio más acogedor de España y el segundo de todo el mundo, consolidándose así como un destino clave dentro del patrimonio andaluz. Así lo ha señalado Booking a través de la decimotercera edición de sus 'Traveller Review Awards', que han señalado que en este enclave destacan la calidad de sus servicios y su hospitalidad.

Este lugar que ha conquistado el primer puesto de los municipios más acogedores del país es Cazorla, un municipio situado en el corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de toda España y el segundo mayor de Europa, del que los premios destacan que combina historia, cultura y naturaleza.

De ese modo, tal y como muestran estos galardones que han sido escogidos tras estudiar más de 360 millones de opiniones de clientes, Cazorla destaca por su hospitalidad y belleza, en el que sus principales joyas patrimoniales son su casco histórico, sus calles adoquinadas y sus casas tradicionales. Estos rincones albergan monumentos como el Castillo de la Yedra, "un vestigio medieval que ofrece vistas panorámicas de la región".

El resto de municipios más acogedores de todo el mundo

"Destacada por su casco histórico, el Parque Natural de las Sierras de Cazorla y su excelente hospitalidad, Cazorla es un enclave ideal para disfrutar de la naturaleza y el patrimonio andaluz", señala sobre este municipio jiennense Booking.

Con este reconocimiento, Cazorla se ha posicionado en el destino más acogedor de España y el segundo de todo el mundo, solo superada por Sigiriya, en Sri Lanka, "conocida por su emblemática roca-fortaleza y sus impresionantes paisajes selvático". En el listado de las localidades más hospitalarias del mundo se encuentran, tras Cazorla, Urubici, en Brasil; Taupo, en Nueva Zelanda, St. Augustine, en Estados Unidos; Orvieto, en Italia; Manizales, en Colombia, Quedlinburg, en Alemania, Ko Lanta, en Tailandia, y Chester, en Reino Unido.

Cazorla, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Tras la elección de los ganadores, la plataforma ha asegurado que Cazorla es un entorno perfecto para los amantes de la natutral que, además, cuenta con una gastronomía local marcada por carnes de caza y el aceite de oliva, "otro de los puntos fuertes de este destino que ofrece una experiencia auténtica para el visitante".

Coto del Valle de Cazorla / Booking

Entre los establecimientos que aconseja visitar la plataforma se encuentra el Coto del Valle de Cazorla, en pleno parque natural, con habitaciones con terraza y vistas a la montaña, así como piscina al aire libre y un restaurante con "cocina regional", al que se suma la Villa Turística de Cazorla, formada por 39 villas con entrada privadas, amplios jardines y piscina al aire libre. Además, aconseja realizar una visita privada de cata de aceite de oliva para "descubrir la tradición y calidad" de este producto.