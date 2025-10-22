Sánchez pone de ejemplo la crisis de los cribados para debilitar a Feijóo: "Mentiras, manipulación y mala gestión"

"Mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección de las mujeres". Los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía han rotagonizado por tercera vez la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Un día después de que la desaparición temporal de informes y pruebas diagnósticas de los portales de acceso público del Servicio Andaluz de Salud abriera un nuevo capítulo en la mayor crisis política que ha afrontado Juanma Moreno desde su llegada a San Telmo, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, volvió a arremeter contra la gestión de uno de los principales barones del PP: "Es la mayor crisis de confianza que se ha producido en el sistema sanitario a nivel nacional".

La crisis andaluza de los cribados se convirtió en uno de los principales argumentos de Pedro Sánchez (al nivel de la gestión de Carlos Mazón en la Dana) en su respuesta a Alberto Núñez Feijóo quien interpelaba al presidente sobre la corrupción y el reciente lapsus de la vicepresidenta Yolanda Díaz. "Empezaron diciendo que eran cuatro casos y ya van por más de 2.000. Este martes desaparecen las historias clínicas, primero lo niegan y luego lo achacan a un error informático".

Sánchez pidió a Feijóo que se pronunciara sin que el líder del PP diera respuesta alguna. Sí contestaron la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, y el diputado andaluz Juan Bravo quienes acusaron a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, de ser responsable de lo ocurrido por los protocolos aprobados en Andalucía hace más de doce años.

Montero les contestó: "Las mujeres que han sufrido los fallos del cribado de cáncer se encuentran abandonadas por el gobierno de Moreno sin recibir ninguna respuesta (...) Ayer el consejero de Sanidad llegó a decir que las mujeres mentían en un tono paternalista y por la tarde reconoció que era verdad", afirmó en referencia a la desaparición temporal de pruebas diagnósticas en portales de acceso público".

Tercera sesión en el Congreso sobre los cribados

Probablemente hay que remontarse al caso de los ERE para encontrar una crisis política en la Junta de Andalucía que haya marcado los enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición en las sesiones de control en el Congreso. Hace dos semanas el jefe del Ejecutivo también cargó en el Congreso contra el líder nacional del PP por las "mujeres sin pruebas diagnósticas por tratamientos oncológicos" en Andalucía, que atribuyó a que las comunidades gobernadas por el PP "defienden los intereses de la sanidad privada".

Hace siete días Sánchez reprochó a Núñez Feijóo que "no es decente" no haber "dicho nada" después de haber escuchado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres para no alarmarlas y crearles ansiedad".

El líder del PP ha esquivado de momento el tema aunque el resto de miembros de su grupo parlamentario han respondido responsabilizando de los fallos al protocolo de hace más de 12 años que se aplicaba en todos los hospitales (sin embargo según la Junta sólo ha fallado el Virgen del Rocío) o defendiendo las responsabilidades asumidas y las medidas adoptadas como el cese de la consejera de Salud.